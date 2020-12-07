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Акция протеста оппозиции против фальсификации выборов 18 ноября 2020 года

Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Грузии после парламентских выборов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Грузия - ЕС (65)
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В ЕС надеются на скорейшее формирование в Грузии правительства, и намерены пригласить нового главу МИД страны для обсуждения происходящих в регионе перемен

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Совет по иностранным делам Евросоюза обсудит в понедельник, 7 декабря, ситуацию после парламентских выборов в Грузии, говорится в сообщении на сайте ЕС.

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента 1 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Переговоры между "Грузинской мечтой" и оппозицией могут состояться завтра

Центральная избирательная комиссия Грузии подвела окончательные итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" получила в парламенте 48,22% голосов, соответствующий итоговый протокол был подписан на заседании комиссии. Оппозиционные партии, в том числе те, которые прошли в парламент по итогам выборов, отказываются признавать их результаты, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Оппозиционеры отказываются от депутатских мандатов.

В официальном заявлении говорится, что в соответствии с текущими проблемами Совет будет оценивать последние международные события, включая ситуацию после парламентских выборов в Грузии.

"Мы обсудим Грузию. Там прошли противоречивые выборы, сейчас идут переговоры правящей и оппозиционной партий. Представительство ЕС в Тбилиси сопровождает эти переговоры, надеемся на то, что будет достигнуто соглашение. Мы хотим обсудить ситуацию, которая там складывается и перспективы ее развития", - заявил журналистам источник в ЕС, передает РИА Новости.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель
photo: European Union in Georgia / FB
"Перспективы есть" - посол ЕС в Грузии оценил переговоры оппозиции с властями

Он отметил, что в ЕС надеются на скорейшее формирование в Грузии правительства.

"Мы надеемся, что скоро появится новое правительство, будет новый министр иностранных дел. Затем мы хотим пригласить нового министра (в Брюссель – ред.) для обсуждения радикальных перемен, которые происходят в этом регионе", - пояснил источник в ЕС.

На Совете также будут обсуждены вопросы, связанные с Турцией, парламентскими выборами Венесуэлы и правами человека. Затем министры обменяются мнениями о трансатлантических отношениях, определят будущие приоритеты сотрудничества между ЕС и США. 

Заседание Совета по иностранным делам пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Боррелла.

Темы:
Грузия - ЕС (65)
Теги:
МИД Грузии, Брюссель, Евросоюз, Грузия


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