Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Грузии после парламентских выборов

В ЕС надеются на скорейшее формирование в Грузии правительства, и намерены пригласить нового главу МИД страны для обсуждения происходящих в регионе перемен

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Совет по иностранным делам Евросоюза обсудит в понедельник, 7 декабря, ситуацию после парламентских выборов в Грузии, говорится в сообщении на сайте ЕС.

Центральная избирательная комиссия Грузии подвела окончательные итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" получила в парламенте 48,22% голосов, соответствующий итоговый протокол был подписан на заседании комиссии. Оппозиционные партии, в том числе те, которые прошли в парламент по итогам выборов, отказываются признавать их результаты, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Оппозиционеры отказываются от депутатских мандатов.

В официальном заявлении говорится, что в соответствии с текущими проблемами Совет будет оценивать последние международные события, включая ситуацию после парламентских выборов в Грузии.

"Мы обсудим Грузию. Там прошли противоречивые выборы, сейчас идут переговоры правящей и оппозиционной партий. Представительство ЕС в Тбилиси сопровождает эти переговоры, надеемся на то, что будет достигнуто соглашение. Мы хотим обсудить ситуацию, которая там складывается и перспективы ее развития", - заявил журналистам источник в ЕС, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ЕС надеются на скорейшее формирование в Грузии правительства.

"Мы надеемся, что скоро появится новое правительство, будет новый министр иностранных дел. Затем мы хотим пригласить нового министра (в Брюссель – ред.) для обсуждения радикальных перемен, которые происходят в этом регионе", - пояснил источник в ЕС.

На Совете также будут обсуждены вопросы, связанные с Турцией, парламентскими выборами Венесуэлы и правами человека. Затем министры обменяются мнениями о трансатлантических отношениях, определят будущие приоритеты сотрудничества между ЕС и США.

Заседание Совета по иностранным делам пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Боррелла.