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Оппозиция установила палатки у здания парламента Грузии 30 ноября 2020 года

"Третий раунд будет сложным" – Карл Харцель о перспективах переговоров с оппозицией

© Sputnik / Shota Nozadze
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (733)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201207/250267102/Tretiy-raund-budet-slozhnym---Karl-Khartsel-o-perspektivakh-peregovorov-s-oppozitsiey.html

Третий раунд переговоров – единственный шанс для "Грузинской мечты" и лидеров вошедших в парламент оппозиционных партий найти выход из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Процесс переговоров между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией будет сложным, заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель журналистам.

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Оппозиция считает парламентские выборы 31 октября фальсифицированными и отказывается принимать их результаты, требуя проведения новых. Все попавшие в парламент оппозиционные партии отказываются от депутатских мандатов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, усадившие стороны за стол переговоров, однако по итогам двух сблизить позиции пока не удалось. Остается последний шанс прийти к компромиссу.

Третий раунд переговоров начинается в эти минуты.

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"Исходя из процесса переговоров, который активно проходил в течение прошлой недели, для меня совершенно ясно, что процесс диалога будет очень сложным. Мы, посредники, сделали все для того, чтобы стороны смогли обменяться позициями. Много мнений и предложений было представлено. А сейчас время принять конкретное решение", – заявил Харцель до начала переговоров.

По его словам, лучшим выходом из создавшегося кризиса является широкое согласие.

"Мне сложно сказать, как завершатся переговоры, поскольку сторонами предстоит принять довольно сложные решения", – отметил Харцель.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные. Считая выборы сфальсифицированными, оппозиция находится сейчас в режиме бойкота парламента нового созыва, который должен вступить в полномочия 11 декабря.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной, справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (733)
Теги:
Парламент Грузии, выборы, Грузия


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