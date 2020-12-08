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Здание парламента Грузии. Фасад

Первое заседание парламента Грузии десятого созыва состоится 11 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (202)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201208/250276276/Pervoe-zasedanie-parlamenta-Gruzii-desyatogo-sozyva-sostoitsya-11-dekabrya.html

Распоряжение об официальном дне начала работы высшего законодательного органа подписала президент Грузии

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Первое заседание парламента Грузии десятого созыва состоится 11 декабря.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала во вторник специальное распоряжение о дате начала работы высшего законодательного органа.

Первая сессия парламента нового созыва состоится 11 декабря в 12 часов.

Темы:
Парламент Грузии (202)
Теги:
Президент Грузии, Парламент Грузии, Грузия


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