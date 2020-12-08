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Распоряжение об официальном дне начала работы высшего законодательного органа подписала президент Грузии
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Первое заседание парламента Грузии десятого созыва состоится 11 декабря.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала во вторник специальное распоряжение о дате начала работы высшего законодательного органа.
Первая сессия парламента нового созыва состоится 11 декабря в 12 часов.