Первое заседание парламента Грузии десятого созыва состоится 11 декабря

Главные темы

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4673 За последние 24 часа в стране скончались 36 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 893 пациента, а с начала пандемии вылечились более 41 тысячи 290

Государство поможет расширить рыболовный флот Грузии В настоящее время рыболовы страны берут в аренду иностранные суда, так как грузинские находятся в крайне тяжелом состоянии 242