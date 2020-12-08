Парламент Грузии нового созыва приступает к работе – как все будет

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Первое заседание законодательного органа десятого созыва 11 декабря откроет президент Грузии Саломе Зурабишвили – соответствующая процедура определена регламентом парламента.

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Вновь избранный парламент на первом заседании правомочен приступать к работе, если на нем присутствует большинство депутатов.

Регистрацию депутатов на основании временных удостоверений, выданных ЦИК, осуществляет аппарат парламента. Члены парламента подтверждают присутствие на заседании подписью в регистрационном листе.

После открытия заседания президент Грузии предоставляет слово старейшему члену парламента, который до избрания председателя ведет первое заседание.

После этого председатель ЦИК огласит результаты выборов и передаст временной мандатной комиссии документацию, необходимую для признания полномочий членов парламента.

Временная мандатная комиссия изучит документацию и представит отчет о результатах парламенту, который постановлением признает полномочия его членов по единому списку, представленному мандатной комиссией.

После признания полномочий депутаты выберут председателя парламента и председателей комитетов.

На первом заседании формируются и фракции. Фракция должна состоять минимум из семи депутатов, и одна партия будет иметь право на создание одной фракции.

Для регистрации фракции ее председатель должен обратиться во временную мандатную комиссию с заявлением, в котором указываются официальное наименование фракции, личные данные ее председателя, других руководящих лиц и членов. К заявлению прилагается устав фракции. Вопрос регистрации фракции незамедлительно рассматривается, и решение принимает временная мандатная комиссия.

Не позднее 35 дней после первого заседания бюро вновь избранного парламента представляется список парламентского большинства, подтвержденный подписями не менее 76 депутатов для регистрации.

Член парламента, не входящий в парламентское большинство, относится к парламентской оппозиции. Список членов парламентской оппозиции по представлению комитета парламента по процедурным вопросам и правилам регистрирует бюро парламента после регистрации списка членов парламентского большинства.

На данном этапе оппозиция не признает итогов парламентских выборов, согласно которым правящая партия получила 90 мест в парламенте и право независимо принимать законы и формировать правительство, и отказывается от депутатских мандатов.

В правящей партии же надеются на положительных исход переговоров и на то, что если не все, то представители хотя бы части оппозиционных партий все же войдут в парламент. При этом они заявляют, что категорически не согласны с проведением повторных выборов, чего требует оппозиция.