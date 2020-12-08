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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Маисая: "Грузинская мечта" ведет закулисные переговоры с оппозицией

Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (72)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201208/250283709/Maisaya-Gruzinskaya-mechta-vedet-zakulisnye-peregovory-s-oppozitsiey.html

Доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая поделился своим мнение на тему того, как долго может продлиться политический кризис в стране

Политика
Маисая: "Грузинская мечта" ведет закулисные переговоры с оппозицией

"Думаю, 11 декабря парламент соберется как однопартийный. И какая у него будет легитимность – это отдельный вопрос. Думаю, правящая партия ведет закулисные переговоры с каждым депутатом, которые вошли от списков оппозиционных сил. Ведется такой большой торг. Приведет ли это к позитивным результатам, пока не понятно. Кризис может разрешиться примерно к февралю-марту 2021 года, не раньше, когда правящая партия созреет для конкретного консенсуса", – сказал Маисая в интервью Sputnik Грузия.

Парламентские выборы прошли в стране 31 октября. Получившие по итогам выборов 60 мест из 150 восемь оппозиционных партий в знак протеста объявили бойкот и отказываются от депутатских мандатов, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Чтобы разрядить политический кризис, посольства США и ЕС организовали площадку для переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта".

Парламент десятого созыва соберется на свое первое заседание 11 декабря.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (72)
Теги:
Парламентские выборы, Оппозиция, Грузинская мечта, Вахтанг Маисая


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