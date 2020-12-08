Маисая: "Грузинская мечта" ведет закулисные переговоры с оппозицией

Доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая поделился своим мнение на тему того, как долго может продлиться политический кризис в стране

Политика Маисая: "Грузинская мечта" ведет закулисные переговоры с оппозицией

"Думаю, 11 декабря парламент соберется как однопартийный. И какая у него будет легитимность – это отдельный вопрос. Думаю, правящая партия ведет закулисные переговоры с каждым депутатом, которые вошли от списков оппозиционных сил. Ведется такой большой торг. Приведет ли это к позитивным результатам, пока не понятно. Кризис может разрешиться примерно к февралю-марту 2021 года, не раньше, когда правящая партия созреет для конкретного консенсуса", – сказал Маисая в интервью Sputnik Грузия.

Парламентские выборы прошли в стране 31 октября. Получившие по итогам выборов 60 мест из 150 восемь оппозиционных партий в знак протеста объявили бойкот и отказываются от депутатских мандатов, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Чтобы разрядить политический кризис, посольства США и ЕС организовали площадку для переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта".

Парламент десятого созыва соберется на свое первое заседание 11 декабря.