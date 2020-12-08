Переговоры продолжаются: оппозиция снова в режиме бойкота

Переговоры при посредничестве посольств стран Евросоюза и США продолжаются безрезультатно уже две недели

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. До первого заседания парламента 10 созыва остается три дня, "Грузинская мечта" ставит условия, оппозиция остается в режиме бойкота.

Первое заседание парламента десятого созыва назначено на 11 декабря. В новом парламенте будет 90 мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а 60 у восьми оппозиционных партий. Оппозиция отказывается входить в парламент, считая результаты выборы сфальсифицированными.

Во вторник при посредничестве посольств США и Евросоюза прошел очередной раунд переговоров, чтобы добиться соглашения по выходу из политического кризиса.

Темы переговоров

Как стало известно, переговоры ведутся по четырем темам: новые выборы в парламент, вопрос политических заключенных, избирательная система и избирательная среда.

"По первым двум вопросам есть фундаментальная разница во мнениях, у которой мало перспектив на сближение. По третьем вопросу есть ресурс, чтобы договориться. А четвертому вопросу в технической части можно договориться, по остальным вопросам можно найти ресурс для переговоров", - сказал лидер партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрадзе.

Представители оппозиции заявляют, что два первых вопроса являются для них ключевыми, которые могут изменить их решение войти в парламент.

"Мы договорились о том, что каждый остается на своей позиции. Переговоры продолжатся, но решение будет принято, как этого требует история. Первое заседание пройдет без оппозиции", - сказал лидер Лейбористской партии Нателашвили.

"Сегодня у нас была еще одна встреча, которая приблизила нас к соглашению, есть реальная вероятность, что политический спектр сможет договориться по важному вопросу, который обеспечит политическую стабильность и даст нам возможность сотрудничать. Это продолжение избирательной реформы. Наши позиции так сближены, что это даст нам возможность достигнуть соглашения", - сказал один из лидеров "Грузинской мечты" Талаквадзе.

Между тем в правящей партии уверены, что вопрос изменения избирательной среды повлияет на решение оппозиции.

При этом Талаквадзе отметил, что переговоры продолжатся до первого заседания парламента.

"Мы все понимаем, что первое заседание уже назначено на 11 декабря, и мы должны использовать все оставшееся время для завершения переговоров. Безусловно, будет еще одна или несколько встреч, чтобы мы смогли окончательно договориться. По другим вопросам позиция "Грузинской мечты" не изменилась, новые выборы не рассматриваются", - сказал Талаквадзе.

В каком составе пройдет первое заседание парламента, зависит от политического спектра, переговоры пока не завершены, добавил он.

Между тем, исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе уверен, что оппозиция будет в парламенте.

"Если оппозиция решит не заходить в парламент, то мы не лишим их полномочий и не дадим саботировать работу парламента. Мы дадим им время. Они могут бойкотировать сколько угодно, но надеюсь, они одумаются и вернутся в парламент", - сказал Ираклий Кобахидзе.

Кто же войдет в парламент

На сегодняшний день ни одна из оппозиционных партий не собирается входить в парламент, несмотря на слухи, ходящие в последнее время.

Все, кого назвали в кулуарах власти, и лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, и лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, и представители "Гирчи" во вторник сделали четкие заявления для СМИ, что в парламенте их не будет.

Предположительно, окончательный состав парламента будет определен уже 10 декабря, после завершения переговоров.

"Перспектива есть, пока продолжаются переговоры. Мы должны дополнительно договориться по следующему раунду", - сказал Джапаридзе.

Первое заседание пройдет 11 декабря в 11:00.