В Грузии может появиться третья мощная политическая сила

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" заявил, что намерен создать третью мощную политическую силу, в котором не будет места бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

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Вашадзе считает необходимым консолидацию тех политических сил, которые не относятся ни к "Единому национальному движению", ни к нынешней правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Наша задача, консолидировать вторые полмиллиона голосов и даже больше – до 600 тысяч, которые разбросаны по небольшим оппозиционным партиям, не представляющих силу и сделать их мощной политической силой. Это самая большая часть людей, которые делают наиболее свободный выбор. Но им нужно что-то, что может их собрать вместе. Эта задача и стоит перед нами. Я открыто говорю, что мы все должны подумать как консолидироваться, создать третий мощный центр, который станет первым центром. И здесь я не вижу место "Национального движения", у них свой путь", – заявил Вашадзе в передаче "Ночной курьер" на канале Rustavi 2.

По его словам, под третьим мощным центром подразумеваются не только политические партии, но и просто активные люди.

"Мы должны хорошо осмыслить этот процесс, думаю, что у нас есть для этого время. Мы должны очень серьезно отнестись к этому. Вся кампания "Грузинской мечты" построена на одном – какое плохое "Национальное движение". Она делает это специально, чтобы стереть различия между оппозиционными партиями. Мы должны выбрать другой путь, и я иду к этому. Поэтому и сформировал "Стратегию Агмашенебели", – заявил Вашадзе.

До создания своей партии Вашадзе считался одним из самых прогрессивных исполнителей власти Михаила Саакашвили. Однако весной 2016 года Вашадзе ушел из основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" и начал самостоятельную политическую карьеру, создав партию под названием "Новая Грузия".

Правда, сотрудничество со своей бывшей партией он не прекратил, и даже в 2018 году его партия еще была в блоке с "Нацдвижением", а сам Вашадзе возглавлял предвыборный штаб нынешнего председателя партии, а тогда кандидата в президенты Григола Вашадзе.

Однако уже в 2019 году отношения между бывшими соратниками стали постепенно портиться, окончательно их пути разошлись весной 2020 года, когда Вашадзе и его партия вышли из блока "Сила в единстве", доминантом в которой было "Нацдвижение".

Также Вашадзе, решив баллотироваться мажоритарием в Исанском округе в Тбилиси, обеспечил себе поддержку оппозиционных партий, кроме одной. Его кандидатуру не поддержало "Национальное движение". Бывшие соратники оказались недовольны его амбицией стать будущим премьер-министром Грузии от оппозиции и агрессивной пиар-кампанией.

В итоге на парламентских выборах 31 октября партия "Стратегия Агмашенебели" смогла преодолеть проходной барьер и получить четыре мандата в законодательном органе.

Однако все оппозиционные партии, в том числе и партия Вашадзе, которые прошли в парламент, отказываются от депутатских мандатов, уверенные, что выборы были сфальсифицированными.