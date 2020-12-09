"Грузинская мечта" назвала условия проведения досрочных выборов

Правящая партия обещает на первом же заседании парламента создать следственную комиссию для установления легитимности парламентских выборов 31 октября

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал условие, при котором власти согласятся на досрочные парламентские выборы.

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Внеочередные выборы являются одним из основных требований оппозиционных партий, отказывающихся входить в парламент. Они считают, что выборы 31 октября были сфальсифицированы.

"На первом же заседании парламентское большинство инициирует создание временной парламентской следственной комиссии по изучению выборов 2020 года и пригласит всех заинтересованных лиц, в том числе международных и независимых экспертов и НПО. Комиссия оценит легитимность выборов различными инструментами, в том числе массовым пересчетом голосов. Если будет перевес хоть в 1% в пользу "Грузинской мечты", "Грузинская мечта" объявит внеочередные выборы. А я как глава предвыборного штаба покину все политические должности и уйду из политики", - сказал Кобахидзе.

Кроме того, он обещал, что парламентское большинство удовлетворит заявления всех, кто не захочет входить в парламент.

"Мы решили, что парламентское большинство прекратит полномочия тем депутатам, которые не смогут противостоять бунтарскому сценарию радикальных оппозиционных лидеров, на основе их же заявлений. Кроме того, государственное финансирование не смогут получить те партии, которые не войдут в парламент", - подчеркнул Кобахидзе.

При этом он обвинил бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и "Европейскую Грузию" в попытке "конституционного переворота", мотивировав это их отказом от предложения правящей партии пересчитать голоса и просмотреть записи видеокамер.

В парламенте Грузии, первое заседание которого состоится 11 декабря, у "Грузинской мечты" 90 мест, остальные 60 – у восьми оппозиционных партий, которые пока находятся в режиме бойкота.