"Грузинская мечта" намерена бороться с Саакашвили с помощью нового закона

Партия хочет инициировать законопроект, на основании которого регистрация избирателей будет упразднена для той политической партии, лидер которой не удовлетворяет конституционному цензу

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит законопроект, который лишит возможности экс-президента Михаила Саакашвили принимать участие в грузинской политике, заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является основателем бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Потеряв грузинское гражданство, он живет в Киеве, занимает должность главы исполнительного совета национального комитета реформ Украины, но остается идеологическим вдохновителем своей партии.

"Михаил Саакашвили не удовлетворяет одновременно двум конституционным избирательным цензам – он не гражданин Грузии и он заочно лишен свободы. Несмотря на это, наши украинские коллеги не смогли предотвратить его участие в избирательных процессах в Грузии… Поэтому решить вопрос должны мы", - сказал Кобахидзе.

По его словам, парламентское большинство готовит новый законопроект, который лишит возможности Саакашвили участвовать в политике Грузии.

"Мы инициируем законопроект, на основании которого регистрация избирателей будет упразднена для той политической партии, лидер которой не удовлетворяет конституционному цену. Это изменение не только обеспечит соответственное осуществление требований Конституции, но и внесет важный вклад в беспрепятственное развитие демократии", - сказал Кобахидзе.

На родине Саакашвили приговорен к двум тюремным срокам заочно, получив в общей сложности 6 лет. В грузинском суде также рассматриваются против него еще несколько дел.