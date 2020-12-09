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Алеко Элисашвили дает интервью журналистам на месте происшествия

Скандал в грузинской оппозиции: будет ли парламент Грузии однопартийным

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (184)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201209/250294112/Skandal-v-gruzinskoy-oppozitsii-budet-li-parlament-Gruzii-odnopartiynym.html

Монолитного "нет" парламенту уже не получается - в стане оппозиции начались шатания, вот-вот появятся перебежчики. И это за два дня до начала работы новоизбранного парламента, от мандатов которого еще недавно отказывались все восемь партий в один голос

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. За два дня до первого заседания парламента десятого созыва единство оппозиции дало трещину: представители сразу двух партий заявили о возможном входе в парламент и назвали свои условия.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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В парламент Грузии прошло сразу восемь оппозиционных партий, распределив между собой 60 мандатов из 150. До последнего времени они выступали единым фронтом против правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и отказывались входить в парламент, требуя досрочных парламентских выборов.

Первым из лидеров оппозиционных партий, кто заявил о возможном расколе в оппозиции и изменении решения о бойкоте, стал лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

"Я не собираюсь входить в парламент, чтобы ничего там не делать. Но если мы получим те права и гарантии, над которыми  ломаем головы часами, чтобы у выборов был смысл, а Центральная избирательная комиссия вызывала не отвращение, а гордость, и если в избирательном соглашении, в избирательном законе и системе не будет ни одной лазейки, я войду в парламент" - сказал Элисашвили своей Facebook-аудитории.

При этом он отметил, что войти в парламент не означает разрушить страну.

Переговоры об избирательной системе являются частью диалога между оппозицией и властями, который проводится при посредничестве посольств ЕС и США. Накануне стороны после четвертого раунда переговоров заявили, что соглашение по этому вопросу удастся достичь.

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Между тем, как стало известно СМИ, на этих переговорах между Элисашвили и лидером другой оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давидом Бакрадзе произошел конфликт по поводу требований оппозиции.

В среду же Элисашвили обвинил уже других лидеров "Европейской Грузии" Гигу Бокерия и Гиги Угулава в саботаже.

"Партия Бокерия ходит на эти встречи только, чтобы вынести детали наружу и все испортить. Они заняты саботажем, потому что в парламент не попали ни Бокерия, ни Угулава", - сказал Элисашвили.

Конфликт между Элисашвили и Бокерия начался еще до выборов, когда Элисашвили отказался участвовать в объединении оппозиции на мажоритарных выборах в Тбилиси. Теперь Бокерия вновь обвиняет Элисашвили в предательстве.

"К сожалению, есть все признаки того, что Элисашвили ищет причину войти в парламент. Это выглядит так. Мы его ни в чем не обвиняли. Если он войдет в парламент, это станет завершением его политической карьеры", - сказал Бокерия.

А пока Элисашвили и Бокерия обменивались обвинениями, представитель партии "Гирчи" Яго Хвичия назвал свои условия входа в парламент.

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photo: European Union in Georgia / FB
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"Оппозиционное единство образовалось с требованием полностью пропорциональных выборов и естественного барьера. Для нас это условие самое важное. И если такое предложение будет от "Грузинской мечты", то мы попытаемся уговорить другие оппозиционные партии войти в парламент, если у нас будут соответствующие гарантии для выполнения этого условия", - сказал Хвичия.

Ход конем от власти

Между тем, пока оппозиция выясняла отношения, правящая партия сделала свой ход конем и назвала свои условия досрочных выборов.

Как заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, они согласятся на внеочередные выборы в том случае, если временная парламентская комиссия, которая будет создана в первый же день открытия сессии, при повторном подсчете голосов выявит несоответствия хотя бы в 1% в пользу правящей партии.

Кроме того, Кобахидзе пригрозил лишением финансирования тем партиям, которые откажутся войти в парламент.

Между тем "Грузинская мечта" и лидеры восьми оппозиционных партий за день до первого заседания парламента проведут последний раунд переговоров, который окончательно решит, сколько же партий будет в парламенте Грузии – одна, две или девять.

Состав парламента Грузии десятого созыва

Согласно итогам выборов расклад в парламенте Грузии следующий:

  • "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 90 мест;
  • "Сила в единстве – Единое национальное движение" - 36 мест;
  • "Европейская Грузия – движение за свободу" - 5 мест;
  • "Лело для Грузии" - 4 места;
  • "Стратегия Агмашенебели" - 4 места;
  • "Альянс патриотов Грузии" - 4 места;
  • "Гирчи" - 4 места;
  • "Граждане" - 2 места;
  • "Лейбористская партия" - 1 место.
Темы:
Политическая жизнь Грузии (184)
Теги:
Парламент Грузии, Оппозиция, Грузия


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