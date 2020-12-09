У посла ЕС в Грузии нет коронавируса

Карл Харцель в последнее время активно встречается с грузинскими политиками, пытаясь вместе с послом США помочь правящей партии и оппозиции найти пути выхода из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. У посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля не подтвердился коронавирус, об этом он сообщил журналистам.

Харцель является одним из модераторов переговорного процесса между правящей партией, поэтому вынужден контактировать с представителями грузинского политического спектра. Только на этой неделе он провел две встречи и еще две ранее.

"Хорошая новость в том, что у меня нет COVID-19, и я очень этому рад. Иначе я подверг бы риску весь политический спектр Грузии, так как в последние дни проводил много времени с его представителями", - заявил Харцель журналистам.

Дипломат поблагодарил грузинских медиков и весь сектор здравоохранения за ту огромную работу, которую они делают с риском для собственной жизни.

Посол Евросоюза Карл Харцель и посол США в Грузии Келли Дегнан приняли на себя роль посредников в переговорах между представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидерами оппозиции, которые не признают результаты прошедших парламентских выборов. На данный момент всего состоялось четыре встречи, пятая, решающая, запланирована на четверг, 10 декабря.