В Грузии появилось новое оппозиционное объединение из мелких партий

Новое объединение называется "Непарламентская оппозиция – платформа новых политических сил", в него вошли шесть малоизвестных партий, жаждущих сказать свое слово на политическом поприще

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Шесть оппозиционных партий, не сумевших на последних парламентских выборах набрать 1% голосов, чтобы попасть в парламент, создали свое объединение - "Непарламентская оппозиция – платформа новых политических сил".

Как сообщил с презентации корреспондент Sputnik Грузия, в объединение вошли партии "За социальную справедливость", "Путь Звиада", "Национал-демократическое движение" "Измени Грузию", "Будущая Грузия", "Реформаторы", каждая из которых получила на выборах до 0,15% голосов.

"Мы новая сила, которая как непарламентская оппозиция сможет занять свое место в грузинской политике", - заявил лидер партии "За социальную справедливость" Мамука Тускадзе.

"Платформа" заявила, что начинает активность в грузинской политике и будет проводить акции протеста.

Лидеры объединения также заявили, что, как и остальная оппозиция, не признают итоги выборов, и призвали международных посредников учесть и их мнение.

В парламент Грузии по итогам выборов прошли девять партий. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выиграла выборы и получила большинство в парламенте страны. Что касается восьми оппозиционных партий, преодолевших минимальный барьер, они получили в общей сложности 60 мест, но не собираются занимать их, поскольку объявили выборы фальсифицированными.

Чтобы разрешить политический кризис, посольства США и ЕС создали для сторон переговорную площадку.