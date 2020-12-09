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Непарламентская оппозиция оформила меморандум о создании Платформы новой политической силы

В Грузии появилось новое оппозиционное объединение из мелких партий

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (186)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201209/250294480/V-Gruzii-poyavilos-novoe-oppozitsionnoe-obedinenie-iz-melkikh-partiy.html

Новое объединение называется "Непарламентская оппозиция – платформа новых политических сил", в него вошли шесть малоизвестных партий, жаждущих сказать свое слово на политическом поприще

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Шесть оппозиционных партий, не сумевших на последних парламентских выборах набрать 1% голосов, чтобы попасть в парламент, создали свое объединение - "Непарламентская оппозиция – платформа новых политических сил".

Георгий Вашадзе. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Грузии может появиться третья мощная политическая сила

Как сообщил с презентации корреспондент Sputnik Грузия, в объединение вошли партии "За социальную справедливость", "Путь Звиада", "Национал-демократическое движение" "Измени Грузию", "Будущая Грузия", "Реформаторы", каждая из которых получила на выборах до 0,15% голосов.

"Мы новая сила, которая как непарламентская оппозиция сможет занять свое место в грузинской политике", - заявил лидер партии "За социальную справедливость" Мамука Тускадзе.

"Платформа" заявила, что начинает активность в грузинской политике и будет проводить акции протеста.

Лидеры объединения также заявили, что, как и остальная оппозиция, не признают итоги выборов, и призвали международных посредников учесть и их мнение.

В парламент Грузии по итогам выборов прошли девять партий. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выиграла выборы и получила большинство в парламенте страны. Что касается восьми оппозиционных партий, преодолевших минимальный барьер, они получили в общей сложности 60 мест, но не собираются занимать их, поскольку объявили выборы фальсифицированными.

Чтобы разрешить политический кризис, посольства США и ЕС создали для сторон переговорную площадку.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (186)
Теги:
Оппозиция, Политика, Грузия


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