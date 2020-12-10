13:10 10 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9781
  • 100 RUB4.4740
  • USD3.2812
Поиск
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

"Грузинская мечта" не намерена менять премьера

photo: Government of Georgia / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (204)
17111
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201210/250298542/Gruzinskaya-mechta-ne-namerena-menyat-premera.html

Альтернативы у Георгия Гахария, как будущего главы Кабинета министров, нет, он будет официально представлен парламенту кандидатом в премьеры в пятницу

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Георгий Гахария будет официально представлен кандидатом на пост премьер-министра Грузии предположительно в пятницу, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Последний шанс договориться: итоговый раунд переговоров "Грузинской мечты" и оппозиции>>

Новоизбранный парламент Грузии проведет первое заседание 11 декабря, на котором будут решены организационные и кадровые вопросы.

По словам Кобахидзе, "Грузинская мечта" уже назвала действующего главу правительства Георгия Гахария премьером в случае победы на выборах в парламент Грузии 2020 года. Он же первый номер в партийном списке.

Акция протеста оппозиции против фальсификации выборов 18 ноября 2020 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
О чем пишут грузинские газеты: политика в стране становится похожа на корриду?

"Грузинская мечта" смогла одержать убедительную победу на парламентских выборах и сохранить власть на третий срок.

Предположительно в пятницу, Гахария будет официально представлен как будущий глава Кабинета министров.

"Что касается состава правительства, в первую очередь этот вопрос должен решить премьер-министр. Безусловно, у нас будут определенные консультации. Но сначала дождемся информации от Георгия Гахария, который должен сформировать состав правительства", – заявил Кобахидзе.

В парламенте Грузии десятого созыва будет 90 мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 60 – у восьми оппозиционных партий. Однако, оппозиция отказывается входить в парламент, считая результаты выборы сфальсифицированными.

Этот вопрос и пути выхода из политического кризиса решаются в ходе переговоров правящей партии и оппозиции. Пятый, решающий раунд переговоров должен состояться сегодня, 10 декабря.

Темы:
Парламент Грузии (204)
Теги:
Георгий Гахария, Парламент Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
Огонь на болотах: крупный лесной пожар в Западной Грузии - фото
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться