"Грузинская мечта" не намерена менять премьера

Альтернативы у Георгия Гахария, как будущего главы Кабинета министров, нет, он будет официально представлен парламенту кандидатом в премьеры в пятницу

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Георгий Гахария будет официально представлен кандидатом на пост премьер-министра Грузии предположительно в пятницу, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

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Новоизбранный парламент Грузии проведет первое заседание 11 декабря, на котором будут решены организационные и кадровые вопросы.

По словам Кобахидзе, "Грузинская мечта" уже назвала действующего главу правительства Георгия Гахария премьером в случае победы на выборах в парламент Грузии 2020 года. Он же первый номер в партийном списке.

"Грузинская мечта" смогла одержать убедительную победу на парламентских выборах и сохранить власть на третий срок.

Предположительно в пятницу, Гахария будет официально представлен как будущий глава Кабинета министров.

"Что касается состава правительства, в первую очередь этот вопрос должен решить премьер-министр. Безусловно, у нас будут определенные консультации. Но сначала дождемся информации от Георгия Гахария, который должен сформировать состав правительства", – заявил Кобахидзе.

В парламенте Грузии десятого созыва будет 90 мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 60 – у восьми оппозиционных партий. Однако, оппозиция отказывается входить в парламент, считая результаты выборы сфальсифицированными.

Этот вопрос и пути выхода из политического кризиса решаются в ходе переговоров правящей партии и оппозиции. Пятый, решающий раунд переговоров должен состояться сегодня, 10 декабря.