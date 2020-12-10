Сбой в графике: пятый раунд переговоров между оппозицией и "Грузинской мечтой" отложен

Последний шанс договориться сегодня не будет использован – переговорный процесс сорван, оппозиция считает, что по вине "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и восемью оппозиционными партиями, вошедшими в парламент, в четверг не состоится, сообщает телеканала "Рустави 2".

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Организованные посольством ЕС и США переговоры между властью и оппозицией проходили больше месяца. За это время западные посредники пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на уступки. Сегодня должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва.

Одной из причин сбоя в переговорном процессе могла стать позиция "Грузинской мечты", которая в среду назвала, в каком случае согласится на досрочные парламентские выборы. Как заявил исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе, новые выборы будут назначены, если временная следственная комиссия парламента Грузии пересчитает голоса и установит несоответствие результатам выборов хотя бы в 1% в пользу "Грузинской мечты".

Временную следственную комиссию правящая партия обещала сформировать на первом же заседании парламента с участием представителей НПО, независимых и международных экспертов и оппозиции.

Кроме того, "Грузинская мечта" решила удовлетворить желание оппозиции выйти из парламента, лишив их государственного финансирования, а также пообещала принять закон, который запретит бывшей правящей партии и главной оппозиционной силы "Единое национальное движение" участвовать в выборах из-за фактора ее основателя Михаила Саакашвили.

"После вчерашнего заявления Кобахидзе, который практически перевернул стол переговоров своим шантажом и угрозами в адрес оппозиции, вполне естественно нужно было ожидать, что встреча не состоится. О чем мы, к примеру, "Национальное движение" должны были договариваться за столом с "Грузинской мечтой", которая угрожает нам аннулировать регистрацию. О каких переговоров может быть речь", – заявил член ЕНД Заал Удумашвили журналистам.

О негативном влияние заявления Кобахидзе на переговорный процесс говорят и в партии "Стратегия Агмашенебели".

"После вчерашнего заявления Кобахидзе, продолжать переговоры с "Грузинской мечтой" будет сложно. Несмотря на это, оппозиция готова продолжить переговоры. До тех пор, пока остается хоть малый ресурс для переговоров, мы обязательно примем в них участие", – заявил член партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе журналистам.

С учетом того, что первое заседание парламента Грузии, избранного на этих выборах, состоится 11 декабря, встреча в четверг должна была стать последним шансом для сторон договориться.

Переговорный процесс ведется при посредничестве посольств ЕС и США в Грузии.