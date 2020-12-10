Горячие пончики и кофе для грузинских журналистов

Представителей СМИ, несколько часов подряд ожидающих на холоде начала пятого раунда переговоров между "Грузинской мечтой" и оппозицией, "пригрела" супруга посла ЕС

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Супруга посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля – Метте Харцель вынесла "дежурившим" у резиденции дипломата грузинским журналистам донаты и горячий кофе, сообщает Первый канал.

Представители СМИ с утра дежурят у резиденции посла ЕС, где сегодня должен был состояться очередной пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Однако недавно стало известно, что переговоры не состоятся. Несмотря на это, журналисты не расходятся, по всей видимости ожидая, что посол ЕС сделает заявление и назовет причины срыва пятого раунда, который должен был стать решающим перед началом работы парламента нового созыва.

Организованные посольством ЕС и США переговоры между "Грузинской мечтой" и оппозицией проходят уже больше месяца. За это время западные посредники пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на уступки.

Одной из причин сбоя в переговорном процессе могла стать позиция "Грузинской мечты", которая в среду назвала, в каком случае согласится на досрочные парламентские выборы. Как заявил исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе, новые выборы будут назначены, если временная следственная комиссия парламента Грузии пересчитает голоса и установит несоответствие результатам выборов хотя бы в 1% в пользу "Грузинской мечты".

Временную следственную комиссию правящая партия обещала сформировать на первом же заседании парламента с участием представителей НПО, независимых и международных экспертов и оппозиции.

Кроме того, "Грузинская мечта" решила удовлетворить желание оппозиции выйти из парламента, лишив их государственного финансирования, а также пообещала принять закон, который запретит бывшей правящей партии и главной оппозиционной силы "Единое национальное движение" участвовать в выборах из-за фактора ее основателя Михаила Саакашвили.