Правящая партия назвала кандидатов на все должности в парламенте Грузии

"Грузинская мечта" распределила должности вице-спикеров и председателей комитетов в парламенте десятого созыва. Они будут избраны на первом заседании высшего законодательного органа 11 декабря

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал полный список кандидатов на парламентские должности, которые будут утверждены на первом заседании парламента 11 декабря.

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Пост председателя парламента Грузии займет Арчил Талаквадзе, который возглавлял парламент прошлого созыва с июня 2019 года.

Первым вице-спикером вновь будет избран Гия Вольский.

Должности вице-спикеров от правящей партии также займут экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко и экс-глава комитета по внешним связям Каха Кучава.

Сам Ираклий Кобахидзе возглавит парламентское большинство, а уже бывший глава большинства Мамука Мдинарадзе станет председателем фракции правящей партии.

Что касается должностей председателей комитетов, то они распределились следующим образом:

Юридический комитет - Анри Оханашвили.

Комитет по правам человека и гражданской интеграции – Михаил Сарджвеладзе.

Комитет по обороне и безопасности – Ираклий Берая.

Комитет по процедурным вопросам и правилам – Ираклий Кадагишвили.

Комитет по региональной политике и самоуправлению – Созар Субари.

Комитет по аграрным вопросам— Нино Цилосани.

Комитет по отраслевой экономике и экономической политике – Давид Сонгулашвили.

Финансово-бюджетный комитет — Ираклий Ковзанадзе.

Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов — Майя Битадзе.

Комитет по внешним связям – Николоз Самхарадзе.

Комитет по европейской интеграции - Мака Бочоришвили.

Комитет по вопросам диаспоры и Кавказа — Бека Одишария.

Комитет по здравоохранению и социальным вопросам - Дмитрий Хундадзе.

Комитет по образованию, науке и культуре — Тея Цулукиани.

Комитет по вопросам спорта и молодежи – Михаил Кавелашивили.