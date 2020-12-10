Правящая партия назвала кандидатов на все должности в парламенте Грузии

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал полный список кандидатов на парламентские должности, которые будут утверждены на первом заседании парламента 11 декабря.
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Пост председателя парламента Грузии займет Арчил Талаквадзе, который возглавлял парламент прошлого созыва с июня 2019 года.
Первым вице-спикером вновь будет избран Гия Вольский.
Должности вице-спикеров от правящей партии также займут экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко и экс-глава комитета по внешним связям Каха Кучава.
Сам Ираклий Кобахидзе возглавит парламентское большинство, а уже бывший глава большинства Мамука Мдинарадзе станет председателем фракции правящей партии.
Что касается должностей председателей комитетов, то они распределились следующим образом:
Юридический комитет - Анри Оханашвили.
Комитет по правам человека и гражданской интеграции – Михаил Сарджвеладзе.
Комитет по обороне и безопасности – Ираклий Берая.
Комитет по процедурным вопросам и правилам – Ираклий Кадагишвили.
Комитет по региональной политике и самоуправлению – Созар Субари.
Комитет по аграрным вопросам— Нино Цилосани.
Комитет по отраслевой экономике и экономической политике – Давид Сонгулашвили.
Финансово-бюджетный комитет — Ираклий Ковзанадзе.
Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов — Майя Битадзе.
Комитет по внешним связям – Николоз Самхарадзе.
Комитет по европейской интеграции - Мака Бочоришвили.
Комитет по вопросам диаспоры и Кавказа — Бека Одишария.
Комитет по здравоохранению и социальным вопросам - Дмитрий Хундадзе.
Комитет по образованию, науке и культуре — Тея Цулукиани.
Комитет по вопросам спорта и молодежи – Михаил Кавелашивили.