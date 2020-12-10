21:52 10 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9781
  • 100 RUB4.4740
  • USD3.2812
Поиск
Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе: в новом парламенте будет оппозиция

photo : Georgian Dream / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (122)
126 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0a/250305333.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201210/250305206/Kobakhidze-v-novom-parlamente-budet-oppozitsiya.html

Если будет обращение по прекращению депутатских полномочий, то оно будет обязательно удовлетворено, заявил представитель правящей партии

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В парламенте Грузии десятого созыва будут представлены оппозиционные партии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

В парламент Грузии прошли сразу восемь оппозиционных партий, распределив между собой 60 мандатов из 150. До последнего времени они выступали единым фронтом против правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и отказывались входить в парламент, требуя досрочных парламентских выборов. Первым из лидеров оппозиционных партий, кто заявил о возможном расколе в оппозиции и изменении решения о бойкоте, стал лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Правящая партия назвала кандидатов на все должности в парламенте Грузии

"Со стороны радикальной оппозиции мы привыкли к бойкоту. Что касается завтрашнего заседания, то не могу сказать, кто примет в нем участие, а кто нет. Но я вас уверяю, что в парламенте десятого созыва будут представлены представители оппозиционных партий. Посмотрим и увидим", - заявил Кобахидзе на брифинге.

При этом, как отметил Кобахидзе, если будет обращение в связи с прекращением депутатских полномочий, то оно будет обязательно удовлетворено.

"Мандаты тех депутатов, которые избраны и полномочия которых будут признаны на завтрашнем заседании, в связи с этим решение принимает парламент. Вчера мы уже четко заявили, что если будет обращение в связи с прекращением депутатских полномочий, то это обращение обязательно будет удовлетворено", - отметил Кобахидзе.

Первое заседание парламента десятого созыва должно состояться в пятницу. За день до собрания законодательного органа должен был пройти пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса между правящей партией и восемью оппозиционными партиями, вошедшими в парламент. Однако переговоры были отложены.

Грузинская объединенная оппозиция на подписании меморандума
© Sputnik / Alex Shlamov
В грузинской оппозиции снова разногласия: кто хочет в парламент?

Одной из причин сбоя в переговорном процессе могла стать позиция "Грузинской мечты", которая в среду назвала, в каком случае согласится на досрочные парламентские выборы. Как заявил ранее Кобахидзе, новые выборы будут назначены, если временная следственная комиссия парламента Грузии пересчитает голоса и установит несоответствие результатам выборов хотя бы в 1% в пользу "Грузинской мечты".

Временную следственную комиссию правящая партия обещала сформировать на первом же заседании парламента с участием представителей НПО, независимых и международных экспертов и оппозиции.

Кроме того, "Грузинская мечта" решила удовлетворить желание оппозиции выйти из парламента, лишив их государственного финансирования, а также пообещала принять закон, который запретит бывшей правящей партии и главной оппозиционной силы "Единое национальное движение" участвовать в выборах из-за фактора ее основателя Михаила Саакашвили.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (122)
Теги:
Грузинская мечта, Парламент Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
Огонь на болотах: крупный лесной пожар в Западной Грузии - фото
Сила долголетия: 104-летняя грузинка поборола COVID-19 - видео
Сила долголетия: 104-летняя грузинка поборола COVID-19 - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться