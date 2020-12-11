Парламент Грузии десятого созыва начал работу

В зале заседания нет представителей оппозиционных партий, прошедших в парламент. Большая часть из них собралась во дворе Дворца учащейся молодежи, чтобы публично подписать отказ от мандатов

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла первое заседание парламента Грузии десятого созыва.

ГРУЗИЯ, ДЕНЬ ИКС: парламент собирается на заседание, оппозиция на сходку - трансляция >>>

"Я приветствую общество, которое нас смотрит и которое говорит нам: "Мы устали!" Мы должны услышать его в этом зале и вне его. "Мы устали" ходить по кругу, устали от попыток управлять процессами с улицы, от угроз и провокацирования, дестабилизации вместо диалога. В течение 30 лет все поколения стояли на улице. Все, в том числе и я, стояли на ступенях парламента, а сегодня стране нужно другое. "Мы устали" от постоянной борьбы между двумя политическими полюсами: звиадистами и антизвиадистами, сторонниками и противниками Шеварднадзе. И это продолжается и сейчас. В то время, когда стране нужна деполяризация, солидарность и единство", – заявила Зурабишвили.

На первом заседании присутствуют представители правительства Грузии, дипломатический корпус, представители общественных и неправительственных организаций, председатели Верховного и Конституционного судов, местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыка Шио (Муджири), а также представители религиозных конфессий Грузии и почетные гости.

В зале заседания нет ни одного представителя оппозиционных партий, прошедших в парламент. Большая часть из них собралась во дворе Дворца учащейся молодежи, чтобы публично подписать отказ от мандатов.

Параллельно с заседанием законодательного органа у здания парламента проходит акция протеста гражданского движения, протестующего против фальсификации выборов.

На первом заседании будут сформированы парламентские фракции, парламентское большинство и парламентское меньшинство. Также депутаты выберут председателя парламента, его заместителей и председателей 15 профильных комитетов.

Согласно официальным итогам выборов места в парламенте Грузии распределены следующим образом:

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 90 мест

"Сила в единстве – Единое национальное движение" – 36 мест

"Европейская Грузия – движение за свободу" – 5 мест

"Лело для Грузии" – 4 места

"Стратегия Агмашенебели" – 4 места

"Альянс патриотов Грузии" – 4 места

"Гирчи"- 4 места, "Граждане" – 2 места

"Лейбористская партия" – 1 место.

После признания полномочий депутатов правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария подаст в отставку.

Выборы в парламент Грузии прошли 21 октября. Из 150 депутатов 120 избирались по партийным спискам, а 30 – по мажоритарной системе в одномандатных округах.