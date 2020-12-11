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Саломе Зурабишвили выступает на заседании парламента десятого созыва 11 декабря 2020 года

Парламент Грузии десятого созыва начал работу

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (81)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250310471/Parlament-desyatogo-sozyva-nachal-rabotu.html

В зале заседания нет представителей оппозиционных партий, прошедших в парламент. Большая часть из них собралась во дворе Дворца учащейся молодежи, чтобы публично подписать отказ от мандатов

ТБИЛИСИ, 11 дек  – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла первое заседание парламента Грузии десятого созыва. 

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"Я приветствую общество, которое нас смотрит и которое говорит нам: "Мы устали!" Мы должны услышать его в этом зале и вне его. "Мы устали" ходить по кругу, устали от попыток управлять процессами с улицы, от угроз и провокацирования, дестабилизации вместо диалога. В течение 30 лет все поколения стояли на улице. Все, в том числе и я, стояли на ступенях парламента, а сегодня стране нужно другое. "Мы устали" от постоянной борьбы между двумя политическими полюсами: звиадистами и антизвиадистами, сторонниками и противниками Шеварднадзе. И это продолжается и сейчас. В то время, когда стране нужна деполяризация, солидарность и единство", – заявила Зурабишвили.

На первом заседании присутствуют представители правительства Грузии, дипломатический корпус, представители общественных и неправительственных организаций, председатели Верховного и Конституционного судов, местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыка Шио (Муджири), а также представители религиозных конфессий Грузии и почетные гости.

В зале заседания нет ни одного представителя оппозиционных партий, прошедших в парламент. Большая часть из них  собралась во дворе Дворца учащейся молодежи, чтобы публично подписать отказ от мандатов.

Параллельно с заседанием законодательного органа у здания парламента проходит акция протеста гражданского движения, протестующего против фальсификации выборов.

 

На первом заседании будут сформированы парламентские фракции, парламентское большинство и парламентское меньшинство. Также депутаты выберут председателя парламента, его заместителей и председателей 15 профильных комитетов.

Согласно официальным итогам выборов места в парламенте Грузии  распределены следующим образом: 

  • "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 90 мест
  • "Сила в единстве – Единое национальное движение" – 36 мест
  • "Европейская Грузия – движение за свободу" – 5 мест
  • "Лело для Грузии" – 4 места
  • "Стратегия Агмашенебели" – 4 места
  • "Альянс патриотов Грузии" – 4 места
  • "Гирчи"- 4 места, "Граждане" – 2 места
  • "Лейбористская партия" – 1 место. 

После признания полномочий депутатов правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария подаст в отставку.

Выборы в парламент Грузии прошли 21 октября. Из 150 депутатов 120 избирались по партийным спискам, а 30 – по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (81)


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