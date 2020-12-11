15:07 11 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9731
  • 100 RUB4.4732
  • USD3.2838
Поиск
LIVE:
Подписание присяги. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Парламент Грузии десятого созыва вступил в свои полномочия

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (83)
5901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250316634.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250310709/Parlament-Gruzii-desyatogo-sozyva-vstupil-v-svoi-polnomochiya.html

Историческое во многих смыслах заседание впервые проходит без представителей оппозиционных партий, прошедших в парламент

ТБИЛИСИ, 11 дек  – Sputnik. Парламент Грузии 87 голосами "за" принял постановление о признании полномочий 150 депутатов парламента десятого созыва.

ГРУЗИЯ, ДЕНЬ ИКС: парламент собирается на заседание, оппозиция на сходку - трансляция >>>

На первом заседании парламента, которое проходит в здании законодательного органа в Тбилиси, присутствует 88 из 150 депутатов.

В данный момент они приносят присягу на верность служения стране.

Подписание присяги. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписание присяги. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

"Я, представитель всей Грузии, подотчетный ей, перед Богом и народом заявляю, что буду добросовестно пользоваться правами и выполнять обязанности члена парламента, служить защите конституционного строя, независимости, единства и целостности страны, интересов народа, прав и свобод граждан, могущества Грузии", – зачитала текст присяги председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания.

После принесения присяги каждый член парламента подпишет свой текст.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (83)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Установка новогоднего освещения в центре грузинской столицы. Проспект Руставели
Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото
Грузинская оппозиция подписала меморандум об отказе от депутатских мандатов - видео
Лидеры оппозиции подписали документ об отказе от депутатских мандатов - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться