Парламент Грузии десятого созыва вступил в свои полномочия

Историческое во многих смыслах заседание впервые проходит без представителей оппозиционных партий, прошедших в парламент

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Парламент Грузии 87 голосами "за" принял постановление о признании полномочий 150 депутатов парламента десятого созыва.

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На первом заседании парламента, которое проходит в здании законодательного органа в Тбилиси, присутствует 88 из 150 депутатов.

В данный момент они приносят присягу на верность служения стране.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Подписание присяги. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

"Я, представитель всей Грузии, подотчетный ей, перед Богом и народом заявляю, что буду добросовестно пользоваться правами и выполнять обязанности члена парламента, служить защите конституционного строя, независимости, единства и целостности страны, интересов народа, прав и свобод граждан, могущества Грузии", – зачитала текст присяги председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания.

После принесения присяги каждый член парламента подпишет свой текст.