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Мегафон, полиция и маски. Акция протеста оппозиции у бокового входа в парламент Грузии 11 декабря 2020 года

Депутаты парламента собираются на первое заседание – коридоры позора продолжаются

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (81)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250311317/Deputaty-parlamenta-sobirayutsya-na-pervoe-zasedanie---koridory-pozora-prodolzhayutsya.html

Гражданские активисты устроили для депутатов правящей партии коридоры позора, кидая цветы, как на похоронной процессии

ТБИЛИСИ, 11 дек  — Sputnik. Депутаты парламента Грузии собираются на свое первое заседание, преодолевая кордоны полиции и коридоры позора гражданских активистов, передает корреспондент Sputnik Грузия.

На заседании будут присутствовать только представители правящей партии "Грузинская мечта". Восемь оппозиционных партий приняли решение не присутствовать на первом заседании парламента. Пять из них подпишут публичный меморандум об отказе от мандатов в нескольких десятках метров от здания парламента.

Гражданские активисты устроили для депутатов правящей партии коридоры позора, выкрикивая "Позор" и кидая цветы, как на похоронной процессии. Они протестуют против фальсификации выборов и однопартийного парламента.

Один из активистов переоделся в костюм зебры и требовал пропустить его в парламент, как депутата.

Они протестуют против фальсификации выборов и однопартийного парламента.

Все здание парламента оцеплено полицией, передает корреспондент Sputnik Грузия.

 

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (81)


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