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Грузинская объединенная оппозиция подписала меморандум

Три грузинские оппозиционные партии не подпишут публичный отказ от мандатов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (207)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250311338/Tri-gruzinskie-oppozitsionnye-partii-ne-podpishut-publichnyy-otkaz-ot-mandatov.html

Церемония подписания совместного меморандума оппозиционных партий об отказе от депутатских мандатов состоится параллельно с открытием первой сессии парламента нового созыва

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Три оппозиционные партии – "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане", прошедшие в парламент десятого созыва, не подпишут меморандум об отказе от депутатских мандатов, однако и на первом сессионном заседании не будут присутствовать.

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В пятницу, в 12:00 президент Грузии Саломе Зурабишвили откроет первое заседание парламента десятого созыва. Параллельно в этот день представители пяти оппозиционных партий подпишут публичное заявление об отказе от депутатских мандатов в саду Дворца учащейся молодежи буквально в 100 метрах от законодательного органа.

Два депутата от партии "Граждане" решили пока остаться в режиме бойкота и подождать дальнейших действий правящей партии.

"Нас не будет на первом заседании, и мы не собираемся входить в этот парламент. До тех пор, пока переговоры не завершатся, мы ничего не будем подписывать, а когда переговоры завершатся, то точно знаем, какие процедуры нужно пройти для того, чтобы отказаться от мандатов и аннулировать партийные списки. Я всегда говорил, что переговоры имеют смысл, и на будущей недели они дадут конкретный результат", – заявил член партии "Граждане" Леван Иоселиани.
Акция протеста оппозиции у бокового входа в парламент Грузии 11 ноября 2020 года
© Sputnik / Shota Nozadze
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Еще одна партия "Альянс патриотов", хоть и не примет участия в публичном отказе, поддержит оппозицию из офиса.

И в партии "Гирчи" заявляют, что остаются верны оппозиционному соглашению.

"Мы особо не любим эти церемонии и подобные мероприятия, однако еще раз повторю, что в целом, мы рядом с нашими коллегами, оппозиционными партиями. Мы отзовем и списки, и откажемся от мандатов сразу после того, как появится возможность", – заявил член партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.

Не подпишут публичный отказ от мандатов и два представителя "Республиканской партии", которые прошли в парламент в составе блока "Сила в единстве - Единое национальное движение". Они тоже решили выждать и не принимать конкретного решения до окончания переговорного процесса с "Грузинской мечтой".

Первое заседание нового парламента будет проходить в присутствии только депутатов "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов в зале заседаний будут пустовать впервые в истории Грузии. Восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, не признают легитимность выборов 31 октября.

Темы:
Парламент Грузии (207)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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