Зурабишвили: надеюсь, парламент будет многопартийным, как и положено

Президент прокомментировала и отказ оппозиции от мандатов, назвав это полным непризнанием сущности выборов и демократии

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что парламент десятого созыва все-таки будет многопартийным, несмотря на то, что на первом заседании не присутствует ни один оппозиционный депутат.

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На первом заседании присутствуют представители правящей партии "Грузинская мечта", дипломатический корпус, представители общественных и неправительственных организаций, председатели Верховного и Конституционного судов, местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыка Шио (Муджири), а также представители религиозных конфессий Грузии и почетные гости.

В зале заседания нет ни одного представителя оппозиционных партий, прошедших в парламент. Большая часть из них собралась во дворе Дворца учащейся молодежи, чтобы публично подписать отказ от мандатов.

"Мне очень жаль, что часть выбрала остаться за пределами парламента. Так как ответственность требует ото всех того, чтобы сегодня в этой ситуации мы были вместе и использовали все наши возможности. Надеюсь, что этот парламент заполнится, как и положено, что он будет многопартийным парламентом, который нужен этой стране", – сказала Зурабивили с трибуны парламента в Тбилиси.

По ее словам, государство сильное тогда, когда у него сильные госинституты, которые являются "осью идентичности, демократии, безопасности, стабильности и краеугольным камнем будущего страны". Зурабишвили призвала защитить госинституты, отметив, что сегодняшние нападения на них, разрушительны для страны.

Кроме того, по словам президента, деструктивная кампания, направленная против госинститутов, международного сообщества и медиа, затронула врачей и медперсонал, у которых крайне важная роль в стабильности и развитии страны, говорит Зурабишвили.

Президент прокомментировала и отказ оппозиции от мандатов, назвав это полным непризнанием сущности выборов и демократии.

"Когда из-за проигрыша, с неимением реальных доказательств фальсификации требуешь новых выборов и отказываешься от многопартийного парламента и мандатов, полученных доверием избирателя, – это полное отрицание сущности демократии и выборов", – отметила она.

После признания полномочий депутатов правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария подаст в отставку. Партия, получившая наилучший результат на выборах, представит президенту Грузии своего кандидата в премьеры, которого президент, в свою очередь, представит законодательному органу для выражения доверия. Уже известно, что будущее правительство вновь возглавит Гахария.

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. Из 150 депутатов 120 избирались по партийным спискам, а 30 по мажоритарной системе в одномандатных округах.