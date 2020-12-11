Зурабишвили заявила о важности начала диалога с Россией

Зурабишвили считает, что у диалога есть свои форматы, и поддержка международных партнеров в этом направлении необходима

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на первом заседании парламента десятого созыва подчеркнула важность начала диалога с Россией.

"Для решения замороженных конфликтов необходим новый подход и выход из самоизоляции... Нельзя, в отличие от всего мира и наших ближайших партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии. Надо отметить, и в этом я отчасти соглашусь с оппозицией, что лишь параллельная дипломатия с Россией не оправдывается...", – заявила Саломе Зурабишвили.

По словам главы государства, у диалога есть свои форматы, и поддержка международных партнеров в этом направлении необходима. Зурабишвили считает, что надо найти пути для сокращения дистанции и объединения, а для этого надо использовать все возможности.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.