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ЕНД и Стратегия Агмашенебели. Акция протеста оппозиции у здания ЦИК Грузии 11 декабря 2020 года

Мосты сожжены - оппозиция официально аннулирует в ЦИК Грузии свои пропорциональные списки

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (192)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250319194/Mosty-sozhzheny---oppozitsiya-ofitsialno-annuliruet-v-TsIK-Gruzii-svoi-proportsionalnye-spiski.html

Заявления об аннулировании партийных списков подали "Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лело", Лейбористская партия и "Европейская Грузия". Они должны быть рассмотрены Центризбиркомом в течение трех рабочих дней

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Часть оппозиционных партий, которые попали в парламент десятого созыва по итогам парламентских выборов 31 октября, обратилась в Центральной избирательной комиссии с заявлениями об аннулировании своих пропорциональных списков.

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Сейчас у Центризбиркома три рабочих дня на рассмотрение и удовлетворение заявлений оппозиционных партий. Затем депутаты, чьи полномочия уже признаны, смогут обратиться к законодательному органу о сложении с них депутатских полномочий.

Новый парламент вступил в полномочия в пятницу. Первое заседание нового парламента проходит в присутствии только депутатов "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов в зале заседаний пустуют впервые в истории Грузии.

"Сегодняшний день станет черным пятном в истории демократии Грузии - "Грузинская мечта" практически оформила однопартийный парламент. Мы естественно, исходя из требований наших избирателей, не собираемся принимать участия в этом фарсе и продолжаем юридическую процедуру, чтобы оставить "Грузинскую мечту" одну в парламенте", - заявил член партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили журналистам.
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© Sputnik / STRINGER
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Помимо "Единого национального движения" в ЦИК заявление внесли партии "Стратегия Агмашенебели", "Лело", Лейбористская партия и "Европейская Грузия".

"Лейбористская партия аннулирует свой пропорциональный список, поскольку прошедшие 31 октября выборы были не выборами, а спецоперацией. Если бы выборы состоялись в свободной и демократической среде, власть сменилась бы и мы бы не видели картину в виде однопартийного парламента. Соответственно, мы отказываемся входить в этот парламент и готовимся к бескомпромиссной борьбе, чтобы достичь внеочередных, справедливых выборов", - заявил член Лейбористской партии  Михаил Кумсишвили.

"Сегодня "черная пятница" грузинской демократии. Сегодня впервые за всю новейшую историю собрался однопартийный парламент. И сегодня пришедшие в ЦИК партии, в том числе и "Европейская Грузия", аннулирует свои избирательные списки", - заявил член партии "Европейская Грузия" Ираклий Кикнавелидзе.

Из восьми партий, которые попали в парламент по итогам выборов, пока к ЦИК не обращались "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Документ также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Темы:
Политическая жизнь Грузии (192)
Теги:
ЦИК Грузии, Оппозиция, Грузия


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