Парламент Грузии принял отставку правительства Гахария

Формирование нового правительства Грузии и выражение ему доверия произойдет в течение двух недель. Для этой процедуры необходимо 76 голосов

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял к сведению отставку премьер-министра Грузии Георгия Гахария и его кабинета министров.

Гахария обратился с письмом о сложении полномочий на основании Конституции Грузии, согласно которой правительство слагает с себя полномочия после признания полномочий нового парламента.

Парламент десятого созыва вступил в свои полномочия в пятницу, 11 декабря. Уже известно, что эту должность будет занимать действующий премьер-министр Георгий Гахария.

Формирование нового правительства и выражение ему доверия, по словам главы парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, произойдет в течение двух недель. За выражение доверия новому кабмину должно проголосовать 76 депутатов парламента.