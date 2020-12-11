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Георгий Гахария. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Парламент Грузии принял отставку правительства Гахария

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (213)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250319394/Parlament-Gruzii-prinyal-otstavku-pravitelstva-Gakhariya.html

Формирование нового правительства Грузии и выражение ему доверия произойдет в течение двух недель. Для этой процедуры необходимо 76 голосов

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял к сведению отставку премьер-министра Грузии Георгия Гахария и его кабинета министров.

Гахария обратился с письмом о сложении полномочий на основании Конституции Грузии, согласно которой правительство слагает с себя полномочия после признания полномочий нового парламента.

Парламент десятого созыва вступил в свои полномочия в пятницу, 11 декабря. Уже известно, что эту должность будет занимать действующий премьер-министр Георгий Гахария.

Формирование нового правительства и выражение ему доверия, по словам главы парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, произойдет в течение двух недель. За выражение доверия новому кабмину должно проголосовать 76 депутатов парламента.

Темы:
Парламент Грузии (213)


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