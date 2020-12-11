Саакашвили: скоро оппозиция будет сидеть в избранном народом парламенте

Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент по итогам выборов 31 октября, обвиняют власти в фальсификации голосования и требуют новых выборов

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузинская оппозиция будет сидеть в парламенте, но в качестве легитимного правительства, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Парламент Грузии десятого созыва провел в пятницу в Тбилиси свое первое заседание, но только в присутствии депутатов от правящей партии "Грузинская мечта". Несмотря на несколько раундов переговоров, договориться о присутствии оппозиционных депутатов не удалось.

"Для тех, кто говорит, что оппозиция должна быть в парламенте, а не на улице, совсем скоро эта оппозиция будет сидеть в парламенте Грузии в качестве законного правительства, избранного народом. И это произойдет намного раньше, чем кто-либо может себе представить, – сегодняшний день яркий тому пример", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент по итогам выборов 31 октября, обвиняют власти в фальсификации голосования и требуют новых выборов.

К первому дню работы нового парламента несколько партий приготовили акции-перформансы. А еще, пока депутаты от "Грузинской мечты" заседали, оппозиционеры оформили меморандум о прекращении полномочий в парламенте и снятии партийных списков.

Пять оппозиционных партий уже обратилась к Центральной избирательной комиссии с заявлениями об аннулировании своих пропорциональных списков. ЦИК, в свою очередь, рассмотрит и вынесет по ним решение в течение трех рабочих дней. Уже после этого, депутаты, чьи полномочия уже признаны, смогут обратиться к законодательному органу о сложении с них депутатских полномочий.

Помимо "Единого национального движения", в ЦИК заявление внесли партии "Стратегия Агмашенебели", "Лело", Лейбористская партия и "Европейская Грузия".

Из восьми партий, которые попали в парламент по итогам выборов, пока к ЦИК не обращались "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали меморандум о публичном отказе от депутатских мандатов.

Документ также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".