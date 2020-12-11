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Центральная избирательная комиссия Грузии

Сколько денег получат партии из бюджета: ЦИК Грузии назвал суммы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (737)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201211/250321610/Skolko-deneg-poluchat-partii-iz-byudzheta-TsIK-Gruzii-nazval-summy.html

Без финансирования от государства остались две партии, прошедшие в парламент, – "Гирчи" и "Граждане", которые не подали соответствующую заявку

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Из 14 партий, прошедших в парламент, 12 получат государственное финансирование в размере 12,5 миллиона лари в год, из которых большая часть уйдет правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия", говорится в распоряжении председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания.

Согласно распоряжению председателя ЦИК, правящая партия будет ежегодно получать 5,1 миллиона лари ($1,55 млн), около 428,3 тысячи лари ($130,5 тысяч) в месяц.

Что касается оппозиционных партий, то их финансирование будет следующим:

Партия Финансирование в месяц Финансирование в год
"Единое национальное движение" 183 302 2 199 635
"Движение государство для народа" 20 000 240 000
"Прогресс и свобода" 1 000 12 000
"Республиканская партия" 17 000 204 000
"Европейские демократы" 38 333 460 000
"Стратегия Агмашенебели" 78 327 939 925
"Закон и право" 8 703 104 436
"Европейская Грузия – движение за свободу" 93 700 1 124 409
"Лело для Грузии" 66 963 803 560
"Альянс патриотов Грузии" 86 926 1 043 120
"Лейбористская партия Грузия" 24 142 289 710

Между тем без финансирования от государства остались еще две партии, прошедшие в парламент, – "Гирчи" и "Граждане". Они не обращались в ЦИК с заявкой на получение финансирования в знак протеста против фальсификации выборов.

Между тем на данный момент почти все оппозиционные партии, кроме "Гирчи", "Граждан", "Альянса патриотов Грузии" и "Республиканской партии", уже заявили об отказе от мандатов депутатов парламента.

Согласно законодательству Грузии, отказ от мандатов не означает прекращения государственного финансирования. Однако "Грузинская мечта" собирается принять изменения в закон, который лишит бунтарей финансирования.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (737)
Теги:
Бюджет Грузии, ЦИК Грузии, Грузия


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