Сколько денег получат партии из бюджета: ЦИК Грузии назвал суммы

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Из 14 партий, прошедших в парламент, 12 получат государственное финансирование в размере 12,5 миллиона лари в год, из которых большая часть уйдет правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия", говорится в распоряжении председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания.
Согласно распоряжению председателя ЦИК, правящая партия будет ежегодно получать 5,1 миллиона лари ($1,55 млн), около 428,3 тысячи лари ($130,5 тысяч) в месяц.
Что касается оппозиционных партий, то их финансирование будет следующим:
|Партия
|Финансирование в месяц
|Финансирование в год
|"Единое национальное движение"
|183 302
|2 199 635
|"Движение государство для народа"
|20 000
|240 000
|"Прогресс и свобода"
|1 000
|12 000
|"Республиканская партия"
|17 000
|204 000
|"Европейские демократы"
|38 333
|460 000
|"Стратегия Агмашенебели"
|78 327
|939 925
|"Закон и право"
|8 703
|104 436
|"Европейская Грузия – движение за свободу"
|93 700
|1 124 409
|"Лело для Грузии"
|66 963
|803 560
|"Альянс патриотов Грузии"
|86 926
|1 043 120
|"Лейбористская партия Грузия"
|24 142
|289 710
Между тем без финансирования от государства остались еще две партии, прошедшие в парламент, – "Гирчи" и "Граждане". Они не обращались в ЦИК с заявкой на получение финансирования в знак протеста против фальсификации выборов.
Между тем на данный момент почти все оппозиционные партии, кроме "Гирчи", "Граждан", "Альянса патриотов Грузии" и "Республиканской партии", уже заявили об отказе от мандатов депутатов парламента.
Согласно законодательству Грузии, отказ от мандатов не означает прекращения государственного финансирования. Однако "Грузинская мечта" собирается принять изменения в закон, который лишит бунтарей финансирования.