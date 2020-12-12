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Флаг Грузии на площади Европы

Германия и Франция сделали совместное заявление в связи с политическим кризисом в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (87)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201212/250325238/Frantsiya-i-Germaniya-prizyvayut-k-prodolzheniyu-demokraticheskikh-reform-v-Gruzii.html

Приоритетной задачей для Грузии должно быть осуществление программы избирательной и судебной реформ, отметили МИД двух стран

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Германия и Франция призвали Грузию продолжать проводить демократические реформы, говорится в совместном заявлении МИД двух стран.

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Парламент десятого созыва вступил в свои полномочия в пятницу, 11 декабря, а кабинет министров ушел в отставку. Свое первое заседание парламент провел в присутствии депутатов только от правящей партии "Грузинская мечта". Оппозиция итоги выборов 31 октября не признает, заявляя о фальсификации, требует нового голосования и отказывается от своих мандатов.

"Мы приветствуем консенсус о необходимости внесения изменений в избирательную систему, к которому в этом году пришли все политические партии. Грузины продемонстрировали, что они готовы воспользоваться этой реформой для укрепления плюрализма в парламенте. Высокая явка в первом туре выборов – это положительный знак, что примечательно в ситуации с пандемией", – говорится в заявлении.

При этом, как отмечается, международные наблюдатели от БДИПЧ и представители местного гражданского общества отметили некоторые недочеты в проведении выборов.

"Все политические силы Грузии согласны с тем, что приоритетной задачей должно быть осуществление программы избирательной и судебной реформ. Парламент – подходящая структура для обсуждения этих вопросов", – заявили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.

Страны также выразили поддержку посредникам в лице Евросоюза и США, которые помогали "всем политическим партиям осуществлять реформы, направленные на укрепление демократических институтов в Грузии".

Центральная избирательная комиссия Грузии
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Организованные посольством ЕС и США переговоры между властью и оппозицией проходили больше месяца. За это время западные посредники пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на уступки. В пятницу должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва, однако этого не произошло.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (87)
Теги:
Грузия, Германия, Франция


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