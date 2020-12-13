"Гирчи" разделились: какое будущее ждет партию

На встрече обсуждались пути и идеи развития партии, а также планы на будущее, которые озвучат в ближайшее время

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" разделилась на две части, во главе одной из которых остается Зураб Джапаридзе.

В начале декабря лидер партии Зураб Гирчи Джапаридзе в закрытой группе в Facebook написал, что его пути и пути трех главных фигур в партии – Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили – разошлись, поэтому он не собирается с ними работать дальше. При этом он пообещал остаться в партии.

"В конечном итоге "Гирчи" — это идея и люди, которые борются за эти идеи. Нам нужна бумага только тогда, когда мы контактируем с государством, например, если мы хотим участвовать в выборах. Так может существовать и два листа бумаги, и у людей будет возможность выбрать, какая из двух "Гирчи" настоящая, кого они поддерживают", — сказал Зураб Джапаридзе журналистам после встречи в офисе партии.

По словам политика, на встрече обсуждались пути и идеи развития партии, а также планы на будущее, которые озвучат в ближайшее время.

Партия под странным названием "Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене в 2015 году. Ее создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Основным избирателем партии является молодежь. "Гирчи" запомнилась электорату борьбой за декриминализацию марихуаны, запуском альтернативной сети такси "Шмакси" и созданием новой "церкви", чтобы помочь молодым людям избежать призыва в армию.