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Стычка между протестующими и полицией в Батуми. Акция протеста 13 декабря 2020 года

В ходе акции протеста в Батуми полиция задержала несколько протестующих

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (123)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201213/250330745/V-khode-aktsii-protesta-v-Batumi-politsiya-zaderzhala-neskolko-protestuyuschikh.html

Ситуация накалилась после того, как сторонники оппозиции приблизились к зданию Дома правительства и потребовали встречи с главой правительства автономии

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. За неповиновение требованию полиции на акции протеста у здания Дома правительства Аджарии в Батуми задержали пять человек. 

Сегодняшняя акция протеста в столице Аджарии началась в 15:00. Ситуация накалилась после того, как несколько десятков человек приблизились непосредственно к зданию Дома правительства и потребовали встречи с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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По словам участников акции, они не собираются расходиться до выполнения их требований, основными из которых является проведение новых выборов, смена избирательной администрации и освобождение политических заключенных.

Лидеры оппозиции подтвердили, что отказываются от своих мандатов в Верховный совет Аджарии и не собирается принимать участие в первом заседании.

Акции протеста сторонников оппозиции в Батуми длятся уже больше месяца. Участники протеста не признают не только результаты выборов, но и введенные из-за пандемии ограничения. У Дома правительства установлены палатки, а некоторые из протестующих остаются на территории даже ночью. Оппозиция назвала место проведения акции "Свободным кварталом".

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (123)
Теги:
Акция протеста, Батуми, Аджария, Грузия


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