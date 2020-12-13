В ходе акции протеста в Батуми полиция задержала несколько протестующих

Ситуация накалилась после того, как сторонники оппозиции приблизились к зданию Дома правительства и потребовали встречи с главой правительства автономии

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. За неповиновение требованию полиции на акции протеста у здания Дома правительства Аджарии в Батуми задержали пять человек.

Сегодняшняя акция протеста в столице Аджарии началась в 15:00. Ситуация накалилась после того, как несколько десятков человек приблизились непосредственно к зданию Дома правительства и потребовали встречи с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

По словам участников акции, они не собираются расходиться до выполнения их требований, основными из которых является проведение новых выборов, смена избирательной администрации и освобождение политических заключенных.

Лидеры оппозиции подтвердили, что отказываются от своих мандатов в Верховный совет Аджарии и не собирается принимать участие в первом заседании.

Акции протеста сторонников оппозиции в Батуми длятся уже больше месяца. Участники протеста не признают не только результаты выборов, но и введенные из-за пандемии ограничения. У Дома правительства установлены палатки, а некоторые из протестующих остаются на территории даже ночью. Оппозиция назвала место проведения акции "Свободным кварталом".