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Алеко Элисашвили. Оппозиция проводит акцию протеста у окружной избирательной комиссии Ваке-Сабуртало

Противостояние в рядах оппозиции: партия "Граждане" жалуется на нападки

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (89)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201213/250331407/Protivostoyanie-v-ryadakh-oppozitsii-partiya-Grazhdane-zhaluetsya-na-napadki.html

Два депутата от партии "Граждане" не подписали меморандум оппозиции об отказе от депутатских мандатов и решили подождать дальнейших действий правящей партии страны

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Больше недели в адрес лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили не прекращаются поливание грязью и издевательства, заявил член партии Леван Иоселиани.

По его мнению, причина такого отношения кроется в желании его партии завершить процесс переговоров с "Грузинской мечтой".

ЕНД и Стратегия Агмашенебели. Акция протеста оппозиции у здания ЦИК Грузии 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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"Я вижу единственный выход, чтобы договорились и пришли к соглашению на тех условиях, которые станут лучшим выходом для этой страны. Из-за этого уже неделю не прекращается поливание нас грязью и буллинг, из-за того, что мы осмелились сказать, что есть люди, которые пытаются сорвать процесс переговоров", - сказал Иоселиани в эфире телеканала Imedi.

Политик подчеркнул, что партия "Граждане" ставит перед собой задачу спасти процесс переговоров.

Ранее один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил, что никто из оппозиции не станет звонить Алеко Элисашвили и звать его принять участие в очередном этапе переговоров между оппозицией и правящей партией.

Между оппозицией и правящей партией состоялись уже четыре раунда переговоров при посредничестве международных дипломатов. Ни один из них не дал результатов. Предположительно, очередной пятый раунд состоится на будущей неделе.

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© Sputnik / STRINGER
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В парламент Грузии прошли сразу восемь оппозиционных партий, распределив между собой 60 мандатов из 150.

К меморандуму пяти оппозиционных партий об отказе от мандатов не присоединились три оппозиционные партии – "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Два депутата от партии "Граждане" решили пока остаться в режиме бойкота и подождать дальнейших действий правящей партии страны.

Меморандум также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (89)
Теги:
Гига Бокерия, Алеко Элисашвили, Грузия


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