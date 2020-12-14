Гахария будет официально представлен на пост премьера в понедельник

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили официально представит кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра страны в понедельник, 14 декабря, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности.

"Сегодня будет официально внесено в парламент заявление, подписанное председателем партии о выдвижении Георгия Гахария кандидатом в премьер-министры. После этого у Георгия Гахария будет время до воскресенья включительно, чтобы назвать состав правительства. В ближайшие дни состоятся консультации Гахария с парламентским большинством и на их основании до конца недели обязательно поступит состав правительства. Возможно, это произойдет в ближайшие два-три дня", – отметил Кобахидзе.

По информации председателя парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклия Кадагишвили, законодательный орган рассмотрит вопрос о выражении доверия новому Кабмину предположительно на будущей неделе.

"Наверное, будущая неделя будет для комплектации правительственной команды. Что касается состава команды, то будут консультации и обмен мнениями", – заявил Кадагишвили журналистам.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Гахария считается фаворитом основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили и самой влиятельной личностью в Кабмине. Он занимает пост главы правительства с сентября 2019 года.

По профессии Гахария историк. Образование получил в Тбилиси и в Москве. Сначала в 1994 году он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета. Далее шесть лет проучился на факультете политологии в Московском государственном университете имени Ломоносова. А затем в 2002-2004 годах Гахария стал магистром управления бизнеса в МГУ.

Интересной была у Гахария биография и перед тем, как он стал известным политиком в Грузии. Свою карьеру он начал делать в России. В 2004-2008 годах Гахария был генеральным директором компании SFK Group в Москве. В 2006-2009 годах – приглашенным лектором в МГУ.

В 2008-2013 годах он занимал должность директора развития бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и России в Lufthansa Service Holding AG. LSG in Frankfurt, Germany.

Впервые грузинское общество увидело его в марте 2013 года в ранге бизнес-омбудсмена. Но больше всего он запомнился на посту министра внутренних дел Грузии, который занимал с 13 ноября 2017 года. Параллельно Гахария был вице-премьером и секретарем Совета национальной безопасности Грузии.

Далее ему доверили портфель министра экономики и устойчивого развития Грузии. Эту должность он занимал в 2016-2017 годах, после этого возглавил МВД.