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Георгий Гахария

Гахария официально выдвинут на пост будущего премьера Грузии

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (92)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201214/250334413/Gakhariya-ofitsialno-vydvinut-na-post-buduschego-premera-Gruzii.html

Соответствующее письмо, которое датируется 12 декабря, подписал председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" официально представила парламенту кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра страны.

Соответствующее письмо, которое датируется 12 декабря, подписал председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Гахария считается фаворитом основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили и самой влиятельной личностью в Кабмине. Он занимает пост главы правительства с сентября 2019 года.

По профессии Гахария историк. Образование получил в Тбилиси и в Москве. Сначала в 1994 году он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета. Далее шесть лет проучился на факультете политологии в Московском государственном университете имени Ломоносова. А затем в 2002-2004 годах Гахария стал магистром управления бизнеса в МГУ.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Интересной была у Гахария биография и перед тем, как он стал известным политиком в Грузии. Свою карьеру он начал делать в России. В 2004-2008 годах Гахария был генеральным директором компании SFK Group в Москве. В 2006-2009 годах – приглашенным лектором в МГУ.

В 2008-2013 годах он занимал должность директора развития бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и России в Lufthansa Service Holding, AG.LSG in Frankfurt, Germany.

Впервые грузинское общество увидело его в марте 2013 года в ранге бизнес-омбудсмена. Но больше всего он запомнился на посту министра внутренних дел Грузии, который занимал с 13 ноября 2017 года. Параллельно Гахария был вице-премьером и секретарем Совета национальной безопасности Грузии.

Далее ему доверили портфель министра экономики и устойчивого развития Грузии. Эту должность он занимал в 2016-2017 годах, после этого возглавил МВД.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (92)


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