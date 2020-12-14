"Мы открыты для консультаций с оппозицией" – Кобахидзе

"Грузинская мечта" надеется, что в стане оппозиции найдутся здоровые силы, которые захотят продолжить переговоры и найти разумные пути выхода из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" открыта к консультациям с оппозицией, заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Германия и Франция сделали совместное заявление в связи с политическим кризисом в Грузии>>

В парламент Грузии прошли восемь оппозиционных партий, распределив между собой 60 мандатов из 150. До последнего времени они выступали единым фронтом против правящей партии и отказывались входить в парламент, требуя досрочных парламентских выборов. Первым из лидеров оппозиционных партий, кто заявил о возможном расколе в оппозиции и изменении решения о бойкоте, стал лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

"Мы абсолютно открыты к консультациям и надеемся, что в оппозиционном политическом спектре окажется достаточно политических партий, готовых продолжить переговоры и достичь договоренности", – заявил Кобахидзе.

По словам одного из лидеров правящей партии, оппозиционный спектр разделен на две части.

"Оппозиция реально разделена на две части – нездоровые политические силы и есть несколько здравых политических партий, которые фиксировали, надеюсь, и в будущем будут фиксировать такую готовность. Есть маленький кластер "Национального движения", который не здоров по своей природе, и именно они сорвали эти переговоры за день до первого заседания. Все остальные – здоровые. Остальное мы увидим, когда партии зафиксируют свои позиции", – отметил Кобахидзе.

Первое заседание парламента десятого созыва состоялось 11 декабря. За день до собрания законодательного органа должен был пройти пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса между правящей партией и восемью оппозиционными партиями, вошедшими в парламент. Однако переговоры, инициаторами и организаторами которых выступили посольства Евросоюза и США, не состоялись.

Одной из причин сбоя в переговорном процессе могла стать позиция "Грузинской мечты", которая в среду заявила, в каком случае согласится на досрочные парламентские выборы.

Как заявил тогда Кобахидзе, новые выборы будут назначены, если временная следственная комиссия парламента Грузии пересчитает голоса и установит несоответствие результатам выборов хотя бы в 1% в пользу "Грузинской мечты".

Временную следственную комиссию правящая партия обещала сформировать на первом же заседании парламента с участием представителей НПО, независимых и международных экспертов и оппозиции.

Кроме того, "Грузинская мечта" решила удовлетворить желание оппозиции выйти из парламента, лишив их при этом государственного финансирования, а также пообещала принять закон, который запретит бывшей правящей партии и главной оппозиционной силе "Единое национальное движение" участвовать в выборах из-за фактора ее основателя Михаила Саакашвили.