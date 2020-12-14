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Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание

"Грузинская мечта" должна "заманить" ЕНД в парламент нового созыва - Мегрелишвили

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (194)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201214/250337209/Gruzinskaya-mechta-dolzhna-zamanit-END-v-parlament-novogo-sozyva---Megrelishvili.html

Представители партии "Гирчи" считают, что меленькие оппозиционные партии не сделают погоды в парламенте и без главной оппозиционной силы он останется однопартийным

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" должна создать такие условия, чтобы у "Единого национального движения" появилось желание войти в парламент, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.

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Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что планируется принять закон, который запретит главной оппозиционной силе ЕНД участвовать в выборах из-за фактора ее основателя Михаила Саакашвили.

По словам Мегрелишвили, это заявление значительно изменило климат и отношение, в том числе к переговорам, которые проходят между оппозицией и "Грузинской мечтой" при посредничестве послов ЕС и США.

"На сегодняшний день парламент по-прежнему однопартийный. Если там будет "Грузинская мечта" и, скажем, такая партия, как "Гирчи", это не будет парламентом. Нам там обязательно нужно "Национальное движение". Призываю "Грузинскую мечту" создать такую атмосферу, в которой у политиков из "Национального движения" будет возможность подключиться к процессу и они сами захотят войти в парламент. Это не та ситуация, когда они не хотят войти в парламент. Я хорошо знаю своих коллег, просто создана такая ситуация, когда входить в парламент позорно", - отметил Мегрелишвили.

ირაკლი კობახიძე
photo: Parliament of Georgia / FB
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Мегрелишвили также сообщил, в каком случае депутаты от партии "Гирчи" откажутся от депутатских мандатов.

"Один сценарий ясен - сегодня складывается такая ситуация, что переговоры могут вовсе не продолжиться и оппозиция продолжит бойкот. Как только 38 депутатов от оппозиции сложат свои полномочия и не будет шанса сформировать конституционное большинство, все четыре депутата "Гирчи" пишут заявление о выходе из парламента. Это значит, в нашем понимании парламент десятого созыва не состоялся", - заявил Мегрелишвили.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. Первое заседание нового парламента прошло с участием только депутатов "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов в зале заседаний пустовали впервые в новейшей истории Грузии.

Из восьми партий, которые попали в парламент по итогам выборов, пока к ЦИК не обращались с заявлениями об аннулировании пропорциональных списков "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Документ также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Парламентские выборы прошли 31 октября. По итогам выборов, оппозиция получила 60 мест из 150 в новом законодательном органе. Самое большое количество мандатов – 36, досталось блоку "Сила в единстве - Единое национальное движение".

Темы:
Политическая жизнь Грузии (194)
Теги:
Партия "Гирчи", Парламент Грузии, Грузия


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