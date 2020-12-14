Как и в Тбилиси первое заседание новоизбранного парламента, так и первое заседание Верховного совета Аджарии будет проходить на фоне акция протеста оппозиции

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Согласно распоряжению президента Грузии, первое заседание новоизбранного Верховного совета Аджарии состоится 15 декабря.

Соответствующее распоряжение президент Грузии Саломе Зурабишвили издала 14 декабря.

Заседание откроется в 12:00 15 декабря.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли в Грузии параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Согласно окончательным итогам голосования, в Верховном совете большинство будет у правящей партии "Грузинская мечта", которая получила 14 мест, остальные семь кресел займут представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Скорее всего, как и в парламенте Грузии, они останутся пустыми.

Оппозиция уже начала загодя готовится к акциям протеста, которые будут проходить параллельно заседанию ВС нового созыва.