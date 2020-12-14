В парламенте Грузии распределяют посты: квоты оппозиции остаются вакантными

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. В парламенте Грузии десятого созыва состоялись первые заседания ряда комитетов, на которых были избраны заместители председателей, сообщается на сайте высшего законодательного органа.

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Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. На первом заседании законодательный орган избрал председателей пятнадцати комитетов - все представляли правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия", поскольку оппозиция находится в режиме бойкота.

В понедельник в парламенте прошли заседания следующих комитетов: комитета по процедурным вопросам и правилам, комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, комитета по здравоохранению и социальным вопросам и финансово-бюджетного комитета.

Первым заместителем председателя комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклия Кадагишвили стал Гурам Мачарашвили. Что касается заместителей, то, как разъяснил Кадагишвили, кандидатуру пока не представила фракция большинства, а также оппозиция, которая отказывается входить в парламент, не признавая легитимность результатов выборов 31 октября.

У председателя финансово-бюджетного комитета, как разъяснил его глава Ираклий Ковзанадзе, должно быть три заместителя – первый заместитель и еще два заместителя по квоте фракций.

На пост первого замглавы финансов-бюджетного комитета избран Паата Квижинадзе. Комитет также поддержал кандидатуру Ираклия Заркуа, который был представлен по квоте фракции "Грузинская мечта". Квота оппозиции и в этом комитете осталась вакантной.

На пост первого заместителя председателя комитета по здравоохранению и социальным вопросам, которого возглавляет Дмитрий Хунададзе, избран Владимир Кахадзе, а его заместителем по квоте парламентского большинства – Заал Микеладзе.

Члены комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов на пост первого заместителя председателя поддержали кандидатуру Хатии Цилосани, а по квоте фракции "Грузинской мечты" Гоги Мешвелиани.