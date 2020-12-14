В Грузии 15 судей стали кандидатами на бессрочное назначение

Депутаты парламента Грузии десятого созыва рассмотрят всех кандидатов в судьи и проголосуют за каждого из них по отдельности

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. По решению Высшего совета юстиции, 15 судей стали кандидатами на бессрочное назначение, сообщается на сайте совета.

Эти судьи были определены на данные посты в январе 2018 года сроком на три года.

На первом этапе Высший совет юстиции выбрал кандидатов и провел собеседование с каждым из них. За процессом наблюдали представители Народного защитника Грузии и миссии ОБСЕ.

После того как список претендентов сократился до 20, прошло голосование за каждого из них, чтобы далее представить в парламент на утверждение. В окончательный список попали те кандидаты, кто заручится поддержкой 2/3 состава Высшего совета юстиции.

В парламент нужно будет отправить не только список кандидатов, но и информацию о них, а также заключение Высшего совета юстиции.

Депутаты парламента Грузии десятого созыва рассмотрят всех кандидатов в судьи и проголосуют за каждого из них по отдельности. Для того чтобы стать судьей, кандидат должен получить поддержку минимум 76 депутатов.

В том случае, если парламент откажется утверждать того или иного кандидата, Высший совет юстиции должен будет представить парламенту кандидата из числа тех, кто не дошел до третьего этапа отбора.

Кандидатами в судьи Верховного суда могут стать граждане Грузии старше 30 лет, которые являются действующими судьями с опытом работы не менее 5 лет; бывшие судьи также с опытом работы не менее 5 лет, покинувшие должность не более десяти лет назад; специалисты судебной системы с опытом работы не менее 5 лет.

Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу. В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий остается незаполненной, поскольку было решено доработать и новые правила, но оставить этот вопрос парламенту нового созыва. Согласно новым правилам, кандидаты имеют право обжаловать решение Высшего совета юстиции на любом из этапов отбора.