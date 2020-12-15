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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

ЦИК Грузии аннулировал пропорциональные списки пяти оппозиционных партий

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (198)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201215/250342411/TsIK-Gruzii-annuliroval-proportsionalnye-spiski-pyati-oppozitsionnykh-partiy.html

Решением Центризбиркома, аннулированы списки "Национального движения", "Европейской Грузии", "Стратегии Агмашенебели", "Лело" и Лейбористской партии

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии аннулировала пропорциональные списки пяти избирательных субъектов – соответствующие постановления выложены на сайте ЦИК.

Гиги Угулава, Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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На прошлой неделе пять оппозиционных партий, которые попали в парламент по результатам выборов, обратились в Центризбирком с заявлениями об аннулировании своих пропорциональных списков.

В частности, предвыборную регистрацию отменили и из пропорциональных списков сняли: избирательный блок "Единое национальное движение – Сила в единстве ",  "Европейская Грузия – Движение за свободу", "Стратегия Агмашенебели", Лейбористская партия Грузии", "Лело для Грузии".

Списки упомянутых субъектов были отменены на основании заявлений их руководителей.

Парламент Грузии нового созыва, в который отказалась входить оппозиция, провел первое заседание 11 декабря. На нем присутствовали только депутаты правящей партии "Грузинская мечта". Места оппозиционных депутатов, которые не признают результатов выборов, в зале заседаний пустовали впервые в новейшей истории Грузии.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (198)
Теги:
Оппозиция, ЦИК Грузии, Грузия


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