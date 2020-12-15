ЦИК Грузии аннулировал пропорциональные списки пяти оппозиционных партий

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии аннулировала пропорциональные списки пяти избирательных субъектов – соответствующие постановления выложены на сайте ЦИК.

На прошлой неделе пять оппозиционных партий, которые попали в парламент по результатам выборов, обратились в Центризбирком с заявлениями об аннулировании своих пропорциональных списков.

В частности, предвыборную регистрацию отменили и из пропорциональных списков сняли: избирательный блок "Единое национальное движение – Сила в единстве ", "Европейская Грузия – Движение за свободу", "Стратегия Агмашенебели", Лейбористская партия Грузии", "Лело для Грузии".

Списки упомянутых субъектов были отменены на основании заявлений их руководителей.

Парламент Грузии нового созыва, в который отказалась входить оппозиция, провел первое заседание 11 декабря. На нем присутствовали только депутаты правящей партии "Грузинская мечта". Места оппозиционных депутатов, которые не признают результатов выборов, в зале заседаний пустовали впервые в новейшей истории Грузии.