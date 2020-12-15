"Это непорядочно" – почему Цулукиани отказалась от поста главы Минюста

С моральной точки зрения неправильно, чтобы человек, который управлял министерством юстиции в течение восьми лет, вновь сидел бы в отраслевом комитете, призналась экс-министр

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Уже бывший министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, которая теперь занимает пост председателя парламентского комитета по образованию, науке и культуре, рассказала журналистам, что правящая партия предлагала ей продолжить работу в качестве министра юстиции, но она отказалась.

"Было предложение от лица партии продолжить эту деятельность. Но мы обсудили и сошлись на том, что была принята во внимание моя позиция о том, что пришло время для новых лиц", – сказала Цулукиани.

Экс-министр также объяснила, почему выбрала комитет по образованию, а не юридический комитет или комитет по правам человека.

"По простой причине, потому что Юридический комитет и даже Комитет по правам человека – это отраслевые комитеты Минюста. Я не думаю, что с моральной точки зрения правильно, чтобы человек, который управлял министерством юстиции в течение восьми лет, сейчас сидел в отраслевом комитете. Человеку, который будет министром юстиции, нужна свобода, чтобы реализовать свое видение. Исключено, чтобы в качестве председателя отраслевого комитета у него сидела некто Цулукиани, чье дыхание он будет чувствовать в затылок. Это непорядочно", – сказала Цулукиани.

В беседе с журналистами Цулукиани не стала называть предполагаемых кандидатов на вакантную должность.

Накануне правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" официально представила парламенту кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра страны.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Бывший министр юстиции Тея Цулукиани подала в отставку в связи с участием в избирательной кампании. Цулукиани – самый опытный министр в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.