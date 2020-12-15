Будут ли кадровые перестановки в правительстве Грузии? Ответ Кобахидзе

"Грузинская мечта" утверждает, что существенных изменений в составе правительства не будет, но все же переадресовывает вопрос будущему премьеру

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Значительных изменений в составе кабинета министров нового правительства не ожидается, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе после завершения заседания парламентского большинства в центральном офисе правящей партии.

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На заседании рассматривались в основном организационные вопросы.

По утверждению участников встречи, вопрос состава правительства не обсуждался. А что касается премьера, на этот пост "Грузинская мечта" вновь прочит Георгия Гахария. Он и должен сформировать кабинет министров.

"В первую очередь, мы ждем позиции премьера. У нас будет встреча с премьером в ближайшие дни, и мы заслушаем его позицию по поводу состава правительства. После этого состоится обсуждение в формате парламентского большинства, и мы все вместе примем решение по составу правительства", - заявил Кобахидзе.

На вопрос, рассматривался ли вопрос кандидатур министров на сегодняшнем заседании, Кобахидзе ответил, что пока рассмотрения не было, они ждут премьера.

На данном этапе известно, что в составе нового правительства не будет уже бывшего министра юстиции Теи Цулукиани, которая теперь занимает пост председателя парламентского комитета по образованию. Сама Цулукиани поведала журналистам, что ей предлагали вернуться на прежнюю должность, но она отказалась.

Журналисты также напрямую спросили лидера большинства, будет ли заменен министр здравоохранения.

"По сути остается тот же состав, который и раньше работал. Что касается изменений, то в части юстиции есть явное изменение, информации по поводу других изменений у меня нет. Исходя из этого, мы дождемся позиции премьера. Каких-то значительных изменений, в том числе в части здравоохранения, мы не ожидаем", - отметил Кобахидзе.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.