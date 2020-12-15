Председателем Верховного совета Аджарии избран Давид Габаидзе

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Председателем Верховного совета Аджарии вновь избран Давид Габаидзе, его поддержали все 14 депутатов от "Грузинской мечты", присутствующих на первом заседании законодательного органа автономии.

Первое заседание ВС проходит без оппозиции, которую представляет "Единое национальное движение", и на фоне акции протеста.

Голосование было закрытым. На заседании присутствуют только члены "Грузинской мечты", которые в законодательном органе Аджарии имеют конституционное большинство.

5-процентный барьер на выборах Верховного совета Аджарии преодолели только две партии - "Грузинская мечта" и "Национальное движение". 14 мандатов у правящей партии и семь - у оппозиции. Депутация "Национального движения" отказывается от мандатов и собирается аннулировать и свой партийный список.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.