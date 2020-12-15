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Первое заседание Верховного совета Аджарии нового созыва 15 декабря 2020 года

Председателем Верховного совета Аджарии избран Давид Габаидзе

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (200)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201215/250347890/Predsedatelem-Verkhovnogo-soveta-Adzharii-izbran-David-Gabaidze.html

Первое заседание новоизбранного законодательного органа автономии провели практически представители правящей партии - семь кресел оппозиции пустовали

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Председателем Верховного совета Аджарии вновь избран Давид Габаидзе, его поддержали все 14 депутатов от "Грузинской мечты", присутствующих на первом заседании законодательного  органа автономии.

Несмотря на протесты, открылось заседание Верховного совета Аджарии - видео
© Sputnik / Seyran Baroyan
Несмотря на протесты, открылось заседание Верховного совета Аджарии - видео

Первое заседание ВС проходит без оппозиции, которую представляет "Единое национальное движение", и на фоне акции протеста.

Голосование было закрытым. На заседании присутствуют только члены "Грузинской мечты", которые в законодательном органе Аджарии имеют конституционное большинство.

5-процентный барьер на выборах Верховного совета Аджарии преодолели только две партии - "Грузинская мечта" и "Национальное движение". 14 мандатов у правящей партии и семь - у оппозиции. Депутация "Национального движения" отказывается от мандатов и собирается аннулировать и свой партийный список.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (200)
Теги:
Оппозиция, Верховный совет Аджарии, Грузия


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