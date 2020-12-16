12:22 16 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0006
  • 100 RUB4.4868
  • USD3.2905
Поиск
Первое заседание Верховного совета Аджарии нового созыва 15 декабря 2020 года

Процесс начался: первый оппозиционный депутат входит в Верховный совет Аджарии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (202)
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0f/250343656.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201216/250356372/Protsess-nachalsya-pervyy-oppozitsionnyy-deputat-vkhodit-v-Verkhovnyy-sovet-Adzharii.html

Ираклий Чавлеишвили, теперь уже бывший член Республиканской партии Грузии, станет первым депутатом от оппозиции, который займет свое место в законодательном органе. Найдутся ли у него последователи?

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Оппозиционный депутат Ираклий Чавлеишвили, который баллотировался в Верховный совет Аджарии по спискам избирательного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", решил войти в законодательный орган автономии.

О своем решении он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Куда толкает Грузию негаснущий конфликт победившей власти и протестующей оппозиции>>

Первое заседание ВС во вторник прошло без оппозиции и на фоне акции протеста. В зале сидели только депутаты от правящей партии "Грузинская  мечта", а представители оппозиции отказались входить в ВС.

"После долгого обсуждения с друзьями, я принял решение войти в Верховный совет Аджарии. Начиная с 1990 года я был депутатом как Аджарии, так и города Батуми три раза. В течение этого времени, каждый раз в результате сфальсифицированных выборов, мне часто приходилось в одиночку работать на оппозиционном крыле. Я собираюсь делать то же самое и сейчас", – написал Чавлеишвили.

Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" должна "заманить" ЕНД в парламент нового созыва - Мегрелишвили

Чавлеишвили также решил выйти из Республиканской партии, которая входит в состав блока "Единое национальное движение – Сила в единстве".

"К сожалению, мое отношение к бойкоту Верховного совета отличается от позиции Республиканской партии. Думаю, что место депутата в парламенте… С учетом вышесказанного, я вынужден приостановить свое членство в Республиканской партии Грузии", – пишет Чавлеишвили.

Пятипроцентный барьер на выборах Верховного совета Аджарии преодолели только две партии – "Грузинская мечта" и "Национальное движение". 14 мандатов у правящей партии и семь – у оппозиции. Депутаты "Национального движения" отказываются от мандатов и собираются аннулировать свой партийный список.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (202)
Теги:
Оппозиция, Верховный совет Аджарии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бульдозеры. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
Протесты в Африке: снос построек в Тбилиси вызвал недовольство жителей
Как российские миротворцы следят за режимом прекращения огня в Карабахе
Как российские миротворцы следят за режимом прекращения огня в Карабахе
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться