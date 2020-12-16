Процесс начался: первый оппозиционный депутат входит в Верховный совет Аджарии

Ираклий Чавлеишвили, теперь уже бывший член Республиканской партии Грузии, станет первым депутатом от оппозиции, который займет свое место в законодательном органе. Найдутся ли у него последователи?

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Оппозиционный депутат Ираклий Чавлеишвили, который баллотировался в Верховный совет Аджарии по спискам избирательного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", решил войти в законодательный орган автономии.

О своем решении он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Куда толкает Грузию негаснущий конфликт победившей власти и протестующей оппозиции>>

Первое заседание ВС во вторник прошло без оппозиции и на фоне акции протеста. В зале сидели только депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", а представители оппозиции отказались входить в ВС.

"После долгого обсуждения с друзьями, я принял решение войти в Верховный совет Аджарии. Начиная с 1990 года я был депутатом как Аджарии, так и города Батуми три раза. В течение этого времени, каждый раз в результате сфальсифицированных выборов, мне часто приходилось в одиночку работать на оппозиционном крыле. Я собираюсь делать то же самое и сейчас", – написал Чавлеишвили.

Чавлеишвили также решил выйти из Республиканской партии, которая входит в состав блока "Единое национальное движение – Сила в единстве".

"К сожалению, мое отношение к бойкоту Верховного совета отличается от позиции Республиканской партии. Думаю, что место депутата в парламенте… С учетом вышесказанного, я вынужден приостановить свое членство в Республиканской партии Грузии", – пишет Чавлеишвили.

Пятипроцентный барьер на выборах Верховного совета Аджарии преодолели только две партии – "Грузинская мечта" и "Национальное движение". 14 мандатов у правящей партии и семь – у оппозиции. Депутаты "Национального движения" отказываются от мандатов и собираются аннулировать свой партийный список.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.