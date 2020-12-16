"Не надо стесняться" – в чем видит компромисс оппозиции лидер "Граждан"

В стане оппозиции "разброд и шатание" – все чаще звучат заявления, что бойкот – это тупик, выйти из которого можно только войдя в парламент

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Если оппозиции и правящей партии удастся достичь соглашения, оппозиция должна войти в парламент, считает лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии осталась без лидера: реакции политиков>>

Новый парламент приступил к своим обязанностям 11 декабря, но пока он работает в однопартийном режиме – оппозиция по-прежнему отказывается входить в него, считая выборы 31 октября сфальсифицированными.

Уже больше месяца ситуацию пытаются урегулировать послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на уступки. На прошлой неделе должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча не состоялась.

"Мы хотим, чтобы переговоры состоялись. Мы за переговоры и за соглашение, потому что на столе переговоров лежат очень важные вопросы, и если мы по ним договоримся, то это будет огромным шагом вперед в плане развития страны", – заявил Элисашвили.

При этом Элисашвили отметил, что пока не знает, когда состоится очередной раунд переговоров при посредничестве послов.

"Это зависит от многих факторов. Однако, чем раньше, тем лучше, поскольку этот кризис нужно разрешить раз и навсегда. Страна должна вздохнуть, и мы должны заняться другими кризисами, будь то коронавирус или бедность", – отметил Элисашвили.

Если соглашение будет достигнуто, это будет означать, что "Грузинская мечта" идет на определенные уступки, отметил Элисашвили.

"Со стороны оппозиции компромиссом и уступкой будет вход в парламент… Хватит говорить об этом шепотом, пусть никто не стесняется говорить об этом вслух. Войти в парламент не означает предательства родины, наоборот – это служба родине", – заявил Элисашвили.

В парламент Грузии прошли восемь оппозиционных партий, распределив между собой 60 мандатов из 150. До последнего времени они выступали единым фронтом против правящей партии и отказывались входить в парламент, требуя досрочных парламентских выборов. Первым из лидеров оппозиционных партий, кто заявил о возможном расколе в оппозиции и изменении решения о бойкоте, стал лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Из восьми партий, которые попали в парламент по итогам выборов, пока к ЦИК не обращались с заявлениями об аннулировании пропорциональных списков "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.