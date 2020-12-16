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Следственный изолятор

В Грузии готовится амнистия - законопроект уже зарегистрирован в парламенте

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (219)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201216/250359969/V-Gruzii-gotovitsya-amnistiya---zakonoproekt-uzhe-zaregistrirovan-v-parlamente.html

Готовящаяся в стране амнистия коснется 44 уголовных преступлений, исключая такие тяжкие, как убийство и семейное насилие

ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik. В парламенте Грузии зарегистрирован законопроект "Об амнистии", который предусматривает освобождение от уголовной ответственности и соответствующего наказания лиц, совершивших те или иные преступления до 11 декабря 2020 года.

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Как заявил на брифинге глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, амнистия не коснется таких тяжких преступлений, как убийство и семейное насилие.

Законодательная инициатива подразумевает несколько принципиальных подходов.

В частности, в случае преступлений, связанных с причинением имущественного ущерба, обязательным условием освобождения от наказания будет возмещение ущерба, а в некоторых случаях - согласие потерпевшего.

В некоторых случаях обязательным условием будет отсутствие судимости в прошлом.

Правительство и власть. Парламент Грузии десятого созыва
© Sputnik / STRINGER
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Предусмотрено также освобождение лиц от штрафа, назначенного до 1 октября 2012 года за уголовное преступление.

"Представленный законопроект, согласно вышеперечисленным подходам, включает довольно большой перечень преступлений, которые подлежат амнистии. Это кража, фальсификация, повреждение имущества, некоторые категории телесных повреждений и так далее. Амнистия коснется всего 44 преступлений", - отметил Сарджвеладзе.

Амнистия также коснется наркопотребителей, но не затронет торговцев наркотиками, отметил депутат.

Как разъяснил Сарджвеладзе, согласно законодательной инициативе, будет изменена мера наказания для тех лиц, которые приговорены к бессрочному лишению свободы за совершение наркопреступления. Для таких лиц форма наказания будет изменена на наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Что касается лиц, которые приговорены к бессрочному заключению за другие преступления, по словам Сарджвеладзе, законодательная инициатива также предусматривает существенную реформу процедуры изменения меры пресечения для подобных лиц.

В частности, для них будет создана специальная программа подготовки к свободе. Подобный подход будет содействовать созданию перспективы реабилитации приговоренного к бессрочному заключению лица.

По словам Сарджвеладзе, официальные процедуры по законопроекту уже начаты и он будет принят в ближайшем будущем.

Темы:
Парламент Грузии (219)
Теги:
Парламент Грузии, Грузия


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