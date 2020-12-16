"Кончилось терпение" – политолог о причинах ухода Вашадзе из партии Саакашвили

Политика "Кончилось терпение" – политолог о причинах ухода Вашадзе из партии Саакашвили

О своем уходе Вашадзе сообщил через соцсети. Он написал довольно обширный пост на своей странице в Facebook. Политик перечислил несколько причин, которые подтолкнули его на такое "крайне сложное" решение и с которыми он категорически не смог смириться. Одной из важных причин своего ухода он назвал "кампанию нападок и оскорблений в адрес глав дипломатических миссий, которую непонятно кто и с какой целью запустил".

"Он ушел из партии лишь после того, как партия отошла от него. Наверное, его партия не только не приняла его позицию и не села за стол переговоров с ним, но еще более жестко начала действовать против дипломатических миссий. Думаю, это было той последней каплей, которая переполнила чашу терпения. Он дипломат, имеющий большое количество связей с иностранными дипломатическими кругами, и, наверное, он больше не хотел быть ответственным за эти заявления перед своими знакомыми и друзьями", – заявил Сакварелидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Вашадзе принял решение на фоне политического кризиса, который создан в стране после парламентских выборов. Оппозиция, которая не признает результаты выборов, отказывается войти в парламент и грозится отказом от своих мандатов. В том числе и блок "Единое национальное движение – Сила в единстве", лидером которого и является Вашадзе.

Эту ситуацию пытаются урегулировать послы США и Евросоюза, которые приглашают стороны за стол переговоров. Однако по итогам четырех раундов оппозиции и "Грузинской мечте" не удалось достичь ощутимых результатов.