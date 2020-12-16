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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

"Кончилось терпение" – политолог о причинах ухода Вашадзе из партии Саакашвили

Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (206)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201216/250361280/Konchilos-terpenie--politolog-o-prichinakh-ukhoda-Vashadze-iz-partii-Saakashvili.html

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что председатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе покинул партию, чтобы не портить отношения с представителями дипломатических миссий

Политика
"Кончилось терпение" – политолог о причинах ухода Вашадзе из партии Саакашвили

О своем уходе Вашадзе сообщил через соцсети. Он написал довольно обширный пост на своей странице в Facebook. Политик перечислил несколько причин, которые подтолкнули его на такое "крайне сложное" решение и с которыми он категорически не смог смириться. Одной из важных причин своего ухода он назвал "кампанию нападок и оскорблений в адрес глав дипломатических миссий, которую непонятно кто и с какой целью запустил".

"Он ушел из партии лишь после того, как партия отошла от него. Наверное, его партия не только не приняла его позицию и не села за стол переговоров с ним, но еще более жестко начала действовать против дипломатических миссий. Думаю, это было той последней каплей, которая переполнила чашу терпения. Он дипломат, имеющий большое количество связей с иностранными дипломатическими кругами, и, наверное, он больше не хотел быть ответственным за эти заявления перед своими знакомыми и друзьями", – заявил Сакварелидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Политик Григол Вашадзе. Акция протеста оппозиции в городе Кутаиси 6 декабря
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Лидер покидает партию: Григол Вашадзе прощается с "Национальным движением"

Вашадзе принял решение на фоне политического кризиса, который создан в стране после парламентских выборов. Оппозиция, которая не признает результаты выборов, отказывается войти в парламент и грозится отказом от своих мандатов. В том числе и блок "Единое национальное движение – Сила в единстве", лидером которого и является Вашадзе.

Эту ситуацию пытаются урегулировать послы США и Евросоюза, которые приглашают стороны за стол переговоров. Однако по итогам четырех раундов оппозиции и "Грузинской мечте" не удалось достичь ощутимых результатов.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (206)
Теги:
Политика, Единое Нацдвижение, Грузия, Григол Вашадзе, Рамаз Сакварелидзе


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