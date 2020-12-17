В Грузию прибывает региональный директор ВОЗ

В течение пяти дней Ханс Клюге встретится с грузинскими специалистами, представителями правительства и ознакомится с эпидемиологической ситуацией в стране

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Грузию 18 декабря прибывает директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Как заявила на брифинге и. о. главы Минздрава Екатерина Тикарадзе, это очень важный гость для сектора здравоохранения Грузии. Клюге посетит Тбилиси с пятидневным визитом.

"Визит важен как в плане оценки пройденного периода, так и для согласования дальнейшей стратегии не только в управлении ковид-пандемией, но и планируемых в сфере здравоохранения страны реформ", – заявила Тикарадзе.

Врач и хирург Ханс Клюге вступил на должность директора Европейского регионального бюро ВОЗ 1 февраля 2020 года. Он обладает двадцатипятилетним опытом работы, в том числе в международных организациях в области медицины и общественного здравоохранения. Он начал свою карьеру с практики семейного врача, затем координировал программу по борьбе с туберкулезом, оказывал медицинскую помощь и услуги общественного здравоохранения в затронутых конфликтами районах в Либерии и Сомали. Свою карьеру в ВОЗ Клюге начал в 1999 году. В 2004-2009 годах он получил должность медицинского специалиста по туберкулезу.