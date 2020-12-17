15:36 17 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0043
  • 100 RUB4.4694
  • USD3.2811
Поиск
LIVE:
Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге

В Грузию прибывает региональный директор ВОЗ

© AP Photo / Gregorio Borgia
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (437)
22001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250367146.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201217/250366460/V-Gruziyu-pribyvaet-regionalnyy-direktor-VOZ.html

В течение пяти дней Ханс Клюге встретится с грузинскими специалистами, представителями правительства и ознакомится с эпидемиологической ситуацией в стране

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Грузию 18 декабря прибывает директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Вакцинация от коронавируса в Волгограде
© photo: Sputnik / Kirill Braga
В ВОЗ рассказали, сколько доз вакцины от коронавируса планируют получить за год

Как заявила на брифинге и. о. главы Минздрава Екатерина Тикарадзе, это очень важный гость для сектора здравоохранения Грузии. Клюге посетит Тбилиси с пятидневным визитом.

"Визит важен как в плане оценки пройденного периода, так и для согласования дальнейшей стратегии не только в управлении ковид-пандемией, но и планируемых в сфере здравоохранения страны реформ", – заявила Тикарадзе.

Врач и хирург Ханс Клюге вступил на должность директора Европейского регионального бюро ВОЗ 1 февраля 2020 года. Он обладает двадцатипятилетним опытом работы, в том числе в международных организациях в области медицины и общественного здравоохранения. Он начал свою карьеру с практики семейного врача, затем координировал программу по борьбе с туберкулезом, оказывал медицинскую помощь и услуги общественного здравоохранения в затронутых конфликтами районах в Либерии и Сомали. Свою карьеру в ВОЗ Клюге начал в 1999 году. В 2004-2009 годах он получил должность медицинского специалиста по туберкулезу.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (437)
Теги:
Визит, Всемирная организация здравоохранения, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бульдозеры. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
Протесты в Африке: снос построек в Тбилиси вызвал недовольство жителей
Прямая трансляция - большая пресс-конференция Владимира Путина
Прямая трансляция – большая пресс-конференция Владимира Путина
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться