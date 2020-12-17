Президент Грузии пожелала Макрону скорейшего выздоровления

У президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирус, он вместе с супругой находится на самоизоляции

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону скорейшего выздоровления, об этом глава государства написала в Twitter.

Информация о положительном результате теста на коронавирус у президента Франции появилась в мировых СМИ сегодня. Эммануэль Макрон находится в самоизоляции, как и его супруга Брижит.

"Я желаю вам скорейшего выздоровления. Уверена, что этот невидимый враг не сможет помешать нам в укреплении связей между нашими странами и в углублении солидарности для преодоления пандемии", - написала Саломе Зурабишвили.

Все ближайшие поездки президента Франции, равно как и премьер-министра, который также на самоизоляции, отложены.