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Шалва Нателашвили выступает на акции протеста 14 ноября

Оппозиция Грузии задумалась о создании "народного парламента" параллельно реальному

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (207)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201217/250374365/Est-ideya---sozdat-v-Gruzii-esche-odin-narodnyy-parlament.html

Идея занять чем-то оставшихся не у дел депутатов принадлежит лидеру лейбористов, но она еще не обсуждалась в широком кругу оппозиционных партий

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили предлагает создать в стране альтернативный "народный парламент".

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Он считает, что "народный парламент" должны сформировать те оппозиционные депутаты, которые отказались от своих мандатов в парламенте Грузии десятого созыва.

"У нас фактически нет парламента. Поэтому сейчас необходима консолидация оппозиции в определенную структуру, которая будет представлять мнение нашего народа внутри страны и во внешних отношениях в тот переходный период до новых демократических выборов", - отметил Нателашвили.

Ираклий Окруашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
От депутатских мандатов уже отказались пять грузинских оппозиционных партий

Лидер лейбористов сообщил журналистам, что эта инициатива будет рассмотрена на ближайшей встрече оппозиционных партий.

Нателашвили был первым, кто официально отказался от депутатского мандата. Далее за его примером последовали представители блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейской Грузии", "Лело" и "Стратегии Агмашенебели". Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

Из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, к ЦИК не обращались "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября, 22 ноября состоялся второй тур в 17 мажоритарных округах, в которых не принимала участия оппозиция. По итогам выборов, оппозиционные партии получили 60 мест из 150 в новом законодательном органе.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. Он состоит исключительно из депутатов правящей партии "Грузинская мечта". Места оппозиции продолжают пустовать. Депутаты пяти из восьми оппозиционных партий уже написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий.

 

Темы:
Политическая жизнь Грузии (207)
Теги:
Парламент Грузии, Шалва Нателашвили, Грузия


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