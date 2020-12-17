Лидер партии "Гирчи" отказался от депутатского мандата

У "Гирчи" четыре мандата в новом парламенте, однако пока заявление об отказе от депутатских полномочий написал только основатель партии

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапардзе обратился к законодательному органу Грузии десятого созыва с заявлением о снятии с себя депутатских полномочий.

По итогам парламентских выборов оппозиция получила 60 мест из 150 в новом законодательном органе. У партии "Гирчи" четыре мандата в новом парламенте. Однако пока официальное заявление об отказе от депутатских полномочий написал только Джапаридзе.

Как известно, недавно партия "Гирчи" разделилась на две части. В начале декабря Джапаридзе в закрытой группе в Facebook написал, что его пути и пути трех главных фигур в партии – Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили – разошлись, поэтому он не собирается с ними работать дальше. При этом он пообещал остаться в партии.

"Гирчи" разделилась, сейчас они отдельно. Формально председателем партии является Яго Хвичия. Мы слышали их публичные заявления, и их отношение состоит в следующем: если существует хоть малейший шанс входа 113 депутатов, то они не откажутся от этого шанса и войдут в парламент. Такой шанс может существовать в течение многих месяцев или даже бесконечно. Поэтому я принял индивидуальное решение написать заявление", - заявил Джапаридзе журналистам.

Новый парламент приступил к своим обязанностям 11 декабря с участием только депутации правящей партии. Места оппозиции, которая не признает результатов выборов, в высшем законодательном органе пустуют до сих пор.

Кроме Джапаридзе, к этому времени от депутатских мандатов официально отказались пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат).

Партия под странным названием "Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене в 2015 году. Ее создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Основным избирателем партии является молодежь. "Гирчи" запомнилась электорату борьбой за декриминализацию марихуаны, запуском альтернативной сети такси "Шмакси" и созданием новой "церкви", чтобы помочь молодым людям избежать призыва в армию.